348,22 zł dodatku pielęgnacyjnego od 1 marca 2025 r. Co z zasiłkiem pielęgnacyjnym?

Do tej pory było tak, że jeżeli pensja minimalna wynosiła w Polsce 4666 zł (tak jest w 2025 r.), to u pracowników samorządowych na najniższych stanowiskach pensja zasadnicza wynosiła np. 4300 zł. Gmina dodawała z nagród, dodatków albo premii brakujące 366 zł. Zdobywała brakujące pieniądze tak, aby pracownik miał wymagane 4666 zł. Z perspektywy pracownika to była kradzież dodatków, które powinny zwiększać jego pensję, a nie wyrównywać ją do minimalnej 4666 zł. Pracownik chciał mieć 4666 zł + 366 zł dodatku. W 2025 r. koniec tej praktyki. Minimalna pensja zasadnicza pracownika samorządowego wynosi 4666 zł bez konieczność sztukowania jej dodatkami i premiami. Tyle samo co u pracodawców prywatnych.