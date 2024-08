Od 1 stycznia 2025 r. ważne zmiany w przyznawaniu stypendiów dla uczniów

W 2025 r. zmieni się kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania stypendium szkolnego. Sama wysokość świadczenia zostanie jedna utrzymana na dotychczasowym poziomie. Kto i na jakich zasadach może otrzymać takie wsparcie?

Dla kogo stypendium szkolne?

Stypendium szkolne to jedna z form pomocy socjalnej. Mogą ją otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji, która wynika z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

W szczególności stypendium szkolne przysługuje, gdy w danej w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Od 99,20 do 248 zł miesięcznie

Pomoc można otrzymać na pokrycie udziału w zajęciach edukacyjnych lub w formie pomocy rzeczowej. Stypendium co do zasady przyznaje się na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym. Można je też wypłacić w innych okresach niż miesięczne.

Ważne W roku szkolnym 2024/2025 minimalna wysokość stypendium szkolnego to 99,20 zł miesięcznie. Maksymalna wysokość stypendium wypłacanego w okresach miesięcznych to 248 zł.

Skąd te kwoty? Otóż wynikają one z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z przepisami stypendium szkolne nie może bowiem być niższe miesięcznie niż 80 % kwoty zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia i nie może przekraczać miesięcznie 200 % tej kwoty. Aktualnie zasiłek rodzinny na dziecko w tym wieku wynosi 124 zł (80 procent tej kwoty to zatem 99,20 zł, a 200 procent daje nam 248 zł).

Co istotne, tak ustalone "widełki" kwotowe stypendium szkolnego nie zmienią się w najbliższym czasie. Ma to związek z brakiem podwyżki kwot zasiłków rodzinnych od listopada 2024 r.

Stypendium szkolne 2024/25 - dwa kryteria dochodowe

Inaczej jednak jest z kryterium dochodu, ponieważ w przypadku stypendiów szkolnych obowiązują progi dla świadczeń z pomocy społecznej. Te zaś wzrosną od 1 stycznia 2025 r.

Ważne Od 1 stycznia 2025 r. kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium szkolnego będzie wynosiło 823 zł. W 2024 roku jest to kwota 600 zł.

Zgodnie z przepisami wnioski o stypendia szkolne składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego (w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego).

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów szkolnych określa rada gminy.