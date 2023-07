Wakacje 2023. Kuratorzy zatwierdzili dotąd ok. 21 tys. zorganizowanych wypoczynków letnich dla dzieci i młodzieży: wyjazdów, kolonii, półkolonii i obozów. Łącznie skorzysta z nich ok. 879 tys. uczniów – dowiedziała się PAP w MEiN.

Wakacje 2023 - sprawdź organizatora wypoczynku

Wakacje 2023. Z myślą o rodzicach Ministerstwo Edukacji Narodowej (obecnie Ministerstwo Edukacji i Nauki) stworzyło kilka lat temu publiczną internetową bazę danych o wypoczynku https://wypoczynek.mein.gov.pl. Dzięki niej każdy może sprawdzić, czy organizator zgłosił turnus do kuratorium oświaty, na którego terenie ma siedzibę.

Każdy organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży ma obowiązek zgłosić go na 21 dni przed terminem jego rozpoczęcia, a w przypadku półkolonii i wypoczynku organizowanego za granicą – na 14 dni przed.

Kurator oświaty umieszcza w bazie wypoczynku do publicznej wiadomości tylko te zgłoszenia, które spełniły wszystkie wymagania formalne określone przepisami prawa. Wypoczynek dla dzieci i młodzieży, który nie jest zamieszczony w bazie wypoczynku, jest organizowany nielegalnie.

Z danych z bazy wypoczynku – stan z 30 czerwca – wynika, że kuratorzy oświaty zatwierdzili w te wakacje 21 084 zgłoszenia. Dalszych 2630 zgłoszeń czeka na zatwierdzenie. 774 zgłoszenia zostały przekazane do korekty.

Liczba uczestników wypoczynków organizowanego w kraju w formie wyjazdowej wynosi ok. 501,5 tys., na półkoloniach – ok. 329,4 tys., a za granicą – ok. 48,3 tys. Łącznie ok. 879 tys.

22 czerwca, w przeddzień rozpoczęcia wakacji, do bazy wpisanych było ok. 20 tys. zgłoszeń wypoczynku; liczba uczestników wynosiła ponad 686 tys.

Kto może kontrolować miejsce wypoczynku

Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci organizator w zgłoszeniu ma obowiązek podać m.in. dane o miejscu wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, o warunkach sanitarno-higienicznych, liczbie uczestników, zatrudnionej kadrze i o programie pracy z dziećmi. Musi również zapewnić dostęp do opieki medycznej. Dzięki temu wizytatorzy mogą kontrolować miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży. Podobne kontrole mogą przeprowadzić straż pożarna i sanepid – zarówno przed rozpoczęciem wypoczynku, jak i w czasie jego trwania.

W razie występowania nieprawidłowości, już na etapie przygotowywania wypoczynku rodzic powinien zwrócić się do organizatora wypoczynku i domagać się ich likwidacji. Może również zasięgnąć opinii lub porady kuratora oświaty, a nawet zgłosić konkretne zastrzeżenia.

Kurator oświaty, weryfikując zgłoszenie wypoczynku przez organizatora, sprawdza jego poprawność, w tym może zwrócić szczególną uwagę na informacje przekazane przez rodzica. Ponadto każdy rodzic lub zainteresowana osoba może sprawdzić, czy wypoczynek, w którym uczestniczy jego dziecko, został zgłoszony w publicznej bazie, co stanowi gwarancję właściwego zorganizowania wypoczynku.

Również w czasie realizacji wypoczynku każdą ewentualną nieprawidłowość należy zgłaszać do kuratora oświaty właściwego ze względu na lokalizację wypoczynku lub odpowiednio do służb sanitarno-epidemiologicznych, Straży Pożarnej i do innych służb porządkowych.

Nadzór nad wypoczynkiem organizowanym w kraju sprawuje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku. Nadzór nad organizacją wypoczynku za granicą sprawuje kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku.(PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

