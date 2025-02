Zysk statystycznego uczestnika PPK od grudnia 2019 roku do stycznia 2025 r. wyniósł 126-168 proc. - biorąc pod uwagę kwoty, które uczestnik sam wpłacił. Taka informacja została podana w opublikowanym 26 lutego 2025 r. nr 2 (40) biuletynu miesięcznego Pracowniczych Planów Kapitałowych.

rozwiń >

Według przedstawionych danych (na 31 stycznia 2025 r.) - wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty wyniosła 31,91 mld zł, co oznacza wzrost o 1,67 mld zł w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Równocześnie rośnie liczba uczestników PPK – w styczniu do programu dołączyło 44 tysiące nowych osób, zwiększając poziom partycypacji do 51,16%. Wzrost zainteresowania przełożył się także na liczbę aktywnych rachunków PPK, których jest już 4,50 mln.



Jak wskazano, statystyczny uczestnik PPK, który oszczędza od grudnia 2019 roku, zyskał od 126% do 168% względem swoich wpłat. Oznacza to, że na jego rachunku znajduje się od 8 858 zł do 11 765 zł więcej, niż sam wpłacił. Ten zacny wynik to efekt regularnych wpłat od pracodawcy, państwa oraz korzystnych wyników inwestycyjnych funduszy.

Wpłaty powitalne w 2025 roku

W biuletynie poinformowano też, że osoby, które spełniły warunki do otrzymania wpłaty powitalnej (250 zł) w czwartym kwartale 2024 roku, otrzymały ją na początku lutego 2025 roku. Łącznie 20,5 mln zł trafiło do 81,9 tys. uczestników programu. Przypominamy również, że do końca lutego instytucja finansowa przekaże roczne zestawienie stanu zgromadzonych środków – dokumenty będą dostępne w wersji elektronicznej, a na życzenie także w formie papierowej.

Aby dana osoba otrzymała wpłatę powitalną (250 zł), musi być uczestnikiem PPK przez co najmniej 3 pełne miesiące kalendarzowe. Ponadto, na jej rachunek PPK muszą zostać dokonane, finansowane przez nią, wpłaty podstawowe za co najmniej 3 miesiące.

Oświadczenie pracodawcy do 31 stycznia

Przypomniano też, że pracodawcy prowadzący Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) mają czas do 31 stycznia na złożenie oświadczenia o liczbie uczestników programu. Spadek partycypacji poniżej 25 proc. może zobowiązać ich do wdrożenia PPK w firmie.

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program prywatnego, długoterminowego oszczędzania, w którym oszczędności budowane są wspólnie przez pracowników, pracodawców i państwo. Dla pracownika udział w PPK jest dobrowolny; może on w każdej chwili zrezygnować z oszczędzania, a potem do niego powrócić.

Dlaczego warto oszczędzać w PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych. W tym systemie konto pracownika zasilają zarówno pracownik, jak i pracodawca. To główny powód tego, że na PPK pracownik nie może stracić.



Pracodawca i pracownik przekazują do PPK wpłaty podstawowe (obowiązkowe) w wysokości 2% - pracownik i 1,5% - pracodawca. Dodatkowo - tak pracodawca, jak i pracownik mogą zadeklarować przekazywanie wpłat dodatkowych (dobrowolnych) - do 2% pracownik i do 2,5% - pracodawca.



Dodatkowo uczestnicy programu otrzymują jednorazową wpłatę powitalną od państwa w wysokości 250 zł oraz coroczną dopłatę w wysokości 240 zł.

Własność środków zgromadzonych w PPK

Środki gromadzone w PPK są prywatną własnością uczestnika (pracownika). Nikt poza uczestnikiem nie ma do nich dostępu. Podlegają dziedziczeniu oraz podziałowi w przypadku rozwodu.

Wypłata pieniędzy z PPK

W każdej chwili uczestnik PPK ma możliwość dokonania zwrotu środków bez podawania przyczyny lub skorzystać z wypłaty w sytuacjach szczególnych, takich jak choroba czy na pokrycie wkładu własnego do kredytu.



Wypłata pieniędzy z PPK przed 60. rokiem życia jest określana w przepisach „zwrotem”. Zwrotu można dokonać w każdym momencie, bez podawania przyczyny. Aby to zrobić, należy złożyć odpowiednią dyspozycję instytucji finansowej, w której mamy nasz rachunek PPK.

Wypłata przed 60. rokiem życia - są potrącenia

Jeśli uczestnik chce wypłacić pieniądze z PPK (dokonać zwrotu) przed ukończeniem 60. roku życia musi się liczyć z następującymi potrąceniami:

- nie dostanie wszystkich dotychczasowych wpłat od państwa (wpłaty powitalnej i dopłat rocznych), które są formą premii za oszczędzanie do 60. roku życia - środki te wrócą do Funduszu Pracy.;

- 30% środków pochodzących z wpłat pracodawcy zostanie przekazane do ZUS (informacja o tej kwocie zostaje zewidencjonowana na koncie ubezpieczonego jako składka na ubezpieczenie emerytalne);

- w przypadku, gdy zgromadzone na koncie PPK pieniądze wypracowały zysk, uczestnik wypłacający pieniądze z PPK zapłaci od kwoty przychodu kapitałowego 19% podatku Belki. To podatek wyłącznie od kwoty zysku, jaką wypracował fundusz, który zarządza pieniędzmi na koncie PPK – a nie od całości zgromadzonego na PPK kapitału.

Na portalu mojeppk.pl orientacyjne wyliczenie zwrotu z PPK przed sześćdziesiątką pokazano na poniższym przykładzie:



Pan Marek oszczędzał w PPK 5 lat. Na swoim rachunku zgromadził 13752,00 zł:

6346 zł wpłacił sam

4759 zł wpłacił pracodawca

1450 zł wyniosły dopłaty od państwa

1197 zł zysku wypracował fundusz, inwestując środki Pana Marka.



Decydując się na zwrot środków przed 60 rokiem życia, Pan Marek otrzyma:

6346 zł swoich wpłat

3331,30 zł wpłat pracodawcy (jest to 70%, a 30% zostanie zapisane na koncie ZUS Pana Marka)

969,57 zł zysku kapitałowego (kwota zysku minus podatek 19%).



A zatem Pan Marek otrzyma w sumie 10646,87 zł, czyli ponad 4300 zł więcej, niż sam wpłacił. To ponad 68% więcej, niż gdyby odkładał te pieniądze na nieoprocentowanym koncie ("do skarpety"). Dodatkowo 30% wpłat pracodawcy zasili jego przyszłą emeryturę z I filaru.

Ważne W ustawie o pracowniczych planach kapitałowych przewidziano także możliwość wypłaty, bez pomniejszeń, do 25% środków z rachunku PPK w przypadku poważnego zachorowania uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka. Z takiej możliwości może skorzystać zarówno uczestnik PPK, który ma już co najmniej 60 lat, jak i ten, który nie osiągnął jeszcze tego wieku.



Istnieje także możliwość wypłaty do 100% środków z rachunku PPK w celu pokrycia wkładu własnego przy kredycie hipotecznym (np. na zakup mieszkania), z obowiązkiem ich zwrotu w wartości nominalnej. Z tej możliwości może skorzystać uczestnik PPK, który nie ma jeszcze 45 lat.

Jak wyjaśnia portal mojeppk.pl, wypłacenie pieniędzy na dowolny cel przed 60. rokiem życia nie jest równoznaczne ze złożeniem rezygnacji z oszczędzania. Nadal na rachunek PPK tego uczestnika będą wpływały wpłaty od pracodawcy i – po spełnieniu warunków – dopłaty roczne państwa. Nie ma żadnego limitu, ile razy można dokonać zwrotu.

Dlaczego warto wypłacić pieniądze z PPK dopiero po 60 roku życia

Głównym celem oszczędzania w PPK jest systematyczne gromadzenie środków z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu 60. roku życia. Jeżeli uczestnik PPK zaczeka z wypłatą środków do osiągnięcia tego wieku oraz wypłaci 25% środków z rachunku PPK jednorazowo, a pozostałe 75% środków w co najmniej 120 miesięcznych ratach (albo 100% środków w co najmniej 120 miesięcznych ratach), otrzyma całość swoich oszczędności - nie zapłaci nawet podatku od zysków kapitałowych.



Najmniej korzystne dla uczestnika PPK jest wycofanie przez niego środków z rachunku PPK przed osiągnięciem 60. roku życia (zwrot). W takim przypadku trzeba się liczyć z wyżej opisanymi pomniejszeniami.

Kontrola nad oszczędnościami

Dostęp do środków w PPK jest możliwy po zalogowaniu do swojego rachunku na stronie instytucji finansowej lub do serwisu rachunek.mojeppk.pl, który pokaże stan wszystkich oszczędności – na wszystkich rachunkach, jakie ma dana osoba. Gdy zmieniasz pracę Twoje oszczędności idą za Tobą – masz możliwość przeniesienia wszystkich swoich środków na jeden rachunek.

Można wrócić do oszczędzania po rezygnacji

Nawet jeśli złożyłeś rezygnację z PPK, możesz w każdej chwili powrócić do oszczędzania. Wystarczy, że złożysz pracodawcy wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. Osoby w wieku 55-70 lat nie są objęte automatycznym zapisem i jeśli chcą oszczędzać w PPK, powinny złożyć wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK.

Źródło: mojeppk.pl