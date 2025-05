Jednocześnie emerytura (ZUS) i renta (policja). Jako policjant uległ wypadkowi. Ma rentę inwalidzką, ale może pracować i odprowadza składki do ZUS

Sejm jest przeciwny jednoczesności emerytury ZUS i policyjnej renty inwalidzkiej (BKSP-155-X-168/24). To sygnatura petycji o możliwość jednoczesnego pobierania emerytury z ZUS i policyjnej renty inwalidzkiej. Petycja została negatywnie rozpatrzona. W artykule przebieg dyskusji między posłami na posiedzeniu nr 37 Komisji do Spraw Petycji (Sejm) w dniu 17 października 2024 r.

W komisji pracowali

Poseł Urszula Augustyn /KO/

Przewodniczący poseł Rafał Bochenek /PiS/

Ekspert w Zespole Prawnym i Organizacji Wyborów Krajowego Biura Wyborczego Grzegorz Gąsior

Zastępca dyrektora Biura Ministra Ministerstwa Sprawiedliwości Danuta Głowacka-Mazur

Poseł Stanisław Gorczyca /KO/

Sekretarz Komisji Kamil Micał

Zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwa Finansów Jarosław Niezgoda

Dyrektor Departamentu Budżetu Ministerstwa Infrastruktury Adam Orzechowski

Przedstawiciel Związku Miast Polskich Adam Ostrowski

Poseł Anna Pieczarka /PiS/

Poseł Piotr Polak /PiS/

Główny specjalista w Departamencie Prawa Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości Gabriel Szala

Rozpatrując poniższą petycję (plik PDF do ściągnięcia):

petycja renta emerytura

Rencista wypadkowy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych po osiągnięciu wieku emerytalnego może wybrać rentę wypadkową i połowę potencjalnej emerytury lub emeryturę i połowę renty wypadkowej

Poseł Urszula Augustyn (KO):

Dziękuję bardzo.

Autor petycji zwraca uwagę na wyjątkową sytuację, w której się sam znalazł, jak mniemam inne osoby też w takiej sytuacji być mogą. W związku z tym zwraca uwagę na sytuację, w której był pracownikiem służb mundurowych czy funkcjonariuszem służb mundurowych. W trakcie pełnienia służby uległ wypadkowi, w związku z tym przeszedł na rentę inwalidzką, ale jednocześnie na tyle ten jego stan zdrowia był dobry, że mógł podjąć pracę i pracował, odprowadzając składki do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Autor petycji wskazuje, że w świetle obecnie obowiązujących przepisów, taki funkcjonariusz Policji, zwolniony ze służby z tytułu stwierdzenia całkowitej niezdolności do służby, który kontynuuje pracę zarobkową, nie może pobierać świadczeń z dwóch źródeł jednocześnie. Z dwóch źródeł, myślimy o dwóch różnych systemach, tutaj mamy do czynienia z systemem, który jest zabezpieczeniem dla wszystkich pracowników służb mundurowych i z drugiej strony ten Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, czyli taka emerytura, powiedziałabym, powszechna.

Ważną rzeczą, na którą zwraca autor petycji uwagę, jest to, że jego zdaniem – i to jest fragment z uzasadnienia – jest tutaj absolutna niesprawiedliwość, ponieważ mówi o tym, że jego sytuacja spowoduje kiedyś, że będzie mógł pobierać tylko emeryturę, może sobie wybrać świadczenie wyższe: czy renta inwalidzka, czy emerytura, to, co będzie wyższe, to będzie mu przysługiwało i może takiego wyboru dokonać. Natomiast czytam fragment uzasadnienia: „Rencista wypadkowy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych po osiągnięciu wieku emerytalnego może wybrać rentę wypadkową i połowę potencjalnej emerytury lub emeryturę i połowę renty wypadkowej”. Czyli ma jakby dodatkowe środki, które pozwalają mu na godne funkcjonowanie.

Ci ludzie oczekują tego, żeby albo nie pobierano od nich składek, albo jeżeli pobiera się od nich składki, żeby mieli jakąkolwiek możliwość powiększenia swojej emerytury, mimo że mówimy o dwóch różnych systemach

Ten styk dwóch systemów ubezpieczeń, to zabezpieczenie emerytalne, które mamy przygotowane specjalnie dla pracowników służb mundurowych czy funkcjonariuszy, i ten drugi system powszechny, już wielokrotnie były podstawą do dyskusji, do debaty także na posiedzeniu naszej Komisji, ale są też tematem takiej debaty społecznej, którą od jakiegoś czasu się prowadzi. Jeżeli ktoś ma… To jest w trochę innej sytuacji niż autor petycji, bo – powiedzmy – ma emeryturę z tego funduszu służb mundurowych, ale jeszcze pracuje przez długi czas w systemie powszechnym i odprowadza składki do ZUS. Ci ludzie oczekują tego, żeby albo nie pobierano od nich składek, albo jeżeli pobiera się od nich składki, żeby mieli jakąkolwiek możliwość powiększenia swojej emerytury, mimo że mówimy o dwóch różnych systemach.

Ostatnio dosyć dużo o tym rozmawiamy i takie przemyślenia też są, że jednak faktycznie byłoby sprawiedliwe, gdyby każda praca była wynagradzana. Jeżeli świadczy pracę i pobiera pensję czy jakieś świadczenie, a jeszcze odprowadza składki, to chciałby, żeby jego emerytura wzrastała. Czyli tutaj ten styk tych dwóch różnych systemów w jakiś sposób musi być połączony i takie analizy są prowadzone.

Przypomnę, że w odniesieniu do tej sprawy, o której teraz mówię, my, jako Komisja, wystąpiliśmy z dezyderatem do prezesa Rady Ministrów. Czekamy na odpowiedź, żeby wiedzieć dokładnie, jak można by było te dwa systemy ze sobą połączyć, żeby można było faktycznie te odprowadzane składki potem przeliczyć choćby na niewielki, jednak dodatek do wypracowanej emerytury. Tutaj sytuacja jest o tyle inna, że mówimy o rencie inwalidzkiej i mówimy o ubezpieczeniu w związku z pracą później w powszechnym systemie.

Eksperci jednoznacznie określają, że nie da się tak tego połączyć, żeby można było brać emeryturę i świadczenie, które nazywane jest rentą inwalidzką. W tym momencie na pewno tak jest, w tym momencie przepisy nam na to nie pozwalają. Natomiast może się ta sytuacja zmienić, kiedy będziemy próbowali połączyć te dwa systemy w jakiś sposób albo znaleźć rozwiązanie dla tych osób, które były funkcjonariuszami służb mundurowych, a potem pracowały jeszcze w tym ogólnym systemie. Zgodnie z tym, co dzisiaj się dzieje, czyli zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie ma takiej możliwości połączenia i tutaj należałoby zakończyć pracę nad tą petycją. Jednak myślę, że warto gdzieś z tyłu głowy zachować ten argument, ponieważ w momencie, kiedy otrzymamy odpowiedź na dezyderat, być może będziemy mogli zadawać następne pytania. Być może wtedy, kiedy rządzący pokażą nam, w jaki sposób można by było usankcjonować te oczywiste oczekiwania pracowników, którzy dopracowują jakiś czas i płacą, odprowadzają nadal składki oraz chcą powiększyć w ten sposób swoją emeryturę, to można byłoby także tę dyskusję ponowić – czy w takiej sytuacji, kiedy ktoś posiada jakieś świadczenie z jednego systemu, to w tym drugim systemie nie mógłby wzmocnić swoich finansów dzięki temu, że pracował, dzięki temu, że odprowadzał składki.

W obecnym stanie prawnym, nie mam innego wyjścia, jak świadomie powiedzieć, że nie powinniśmy tej petycji dalej rozpatrywać. Natomiast myślę, że kiedy dostaniemy odpowiedź na poprzednio zadane przez dezyderat pytanie, to będziemy mogli przeanalizować raz jeszcze, czy takie warunki nie spowodują, że te osoby, które są na rencie inwalidzkiej, korzystają z jednego świadczenia, mogłyby w tym innym systemie także otrzymywać wynagrodzenie. Czy tego w jakiś sposób połączyć się nie da.

Na dzisiaj proponuję, abyśmy nie uwzględniali żądania zawartego w treści tej petycji.

W taki właśnie sposób rozstrzygamy tę petycję – nie uwzględniamy żądania zawartego w tejże petycji. Bardzo dziękuję.

Przewodniczący poseł Rafał Bochenek (PiS):

Jasne. Szanowni państwo, otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Rekomendacja jest taka, abyśmy nie uwzględniali żądania zawartego w przedmiotowej petycji. Rozumiem, że nie ma sprzeciwu.

W taki właśnie sposób rozstrzygamy tę petycję – nie uwzględniamy żądania zawartego w tejże petycji. Bardzo dziękuję.