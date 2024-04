Dwie wypłaty w jednym miesiącu. Kiedy złożyć wniosek, żeby pobrać podwójne świadczenie? Sprawdź zasady.

Tablice trwania życia, trzynasta i czternasta emerytura oraz waloryzacja kapitału – to wszystko, obok stażu pracy i wysokości zarobków, które były uzyskiwane, ma wpływ na wysokość emerytury, jaka zostanie przyznana wnioskującemu. Jak zyskać jeszcze więcej? Można dostać dodatkowe świadczenie.

Staż pracy i wysokość zarobków wpływają na wysokość emerytury

Osoby uzyskujące uprawnienia emerytalne, gdy rozważają to, w którym momencie zrezygnować z pracy i zacząć pobierać emeryturę, biorą pod uwagę różne okoliczności. Oczywiście wysokość emerytury jest uzależniona w głównej mierze od stażu pracy i wysokości zarobków, które emeryt uzyskiwał pracując, jednak można na nią wpłynąć również po uzyskaniu uprawnień emerytalnych, kierując odpowiednio swoim postępowaniem. Na wysokość przyszłej emerytury wpłyną bowiem także tablice trwania życia, które są istotnym elementem wyliczania tzw. nowej emerytury. Zmieniają się one co rok i obowiązują od 1 kwietnia do końca marca następnego roku. Zmiana ta może być dla wysokości przyszłej emerytury korzystna lub niekorzystna, a prognozy w tym zakresie są znane z wyprzedzeniem.

Jak dostać trzynastą i czternastą emeryturę?

W kontekście opłacalności przejścia na emeryturę w określonym momencie roku ważnym elementem jest również nabycie prawa do trzynastej i czternastej emerytury. Pierwszą z nich otrzymują ci emeryci, którzy mają prawo do świadczeń emerytalnych na dzień 31 marca, a drugą osoby, które w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, mają prawo do określonych świadczeń wskazanych przez ustawodawcę. Kolejnym argumentem branym pod uwagę jest również roczna waloryzacja kapitału zgromadzonego w ZUS. Ma to miejsce w czerwcu.

Czy można dostać dwa świadczenia w miesiącu przejścia na emeryturę?

Gdy senior podejmie decyzję co do tego, w którym momencie roku chciałby zakończyć swoją karierę zawodową i zacząć prowadzić życie emeryta, powinien pamiętać jeszcze o tym, że na stan jego konta będzie miało wpływ również to, w którym momencie miesiąca rozwiąże umowę i złoży wniosek o wypłatę emerytury. Zasada bowiem jest taka, że emeryturę wypłaca się poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek (art. 129 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS). Natomiast złożenie wniosku jest możliwe dopiero po zakończeniu stosunku pracy, a więc, np. w dniu kolejnym. Oznacza to, że najkorzystniej jest rozwiązać umowę pod koniec miesiąca, jednak nie w ostatnim dniu. Pozwoli to otrzymać za ten miesiąc zarówno wynagrodzenie za pracę, jak i emeryturę (oraz odprawę emerytalną i inne należne świadczenia).