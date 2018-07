Dowody z elektronicznym chipem w 2019 r.

Rząd reformuje dokumenty: Do zmiany dowody osobiste i paszporty

Rada Ministrów przyjęła 11 lipca 2018 r. projekt nowelizacji ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (UD384), przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA).

Jak nieoficjalnie słyszymy w resorcie, Sejm zajmie się nim tuż po wakacjach. Chodzi o to, by jak najszybciej ustawa weszła w życie – w marcu 2019 r. państwo powinno już być gotowe do emitowania dowodów wyposażonych w elektroniczny chip. Inaczej Unia Europejska zażąda od nas zwrotu 150 mln zł dofinansowania wraz z odsetkami.

Dowody…

– Nowy dowód osobisty będzie zawierał w warstwie elektronicznej dane, które, wraz z danymi znanymi wyłącznie posiadaczowi tego dowodu, pozwolą zarówno na uwierzytelnienie go w systemach teleinformatycznych, w ramach których świadczone są usługi online, jak i na opatrywanie dokumentów elektronicznych podpisem elektronicznym – podają autorzy projektu.

Do obsługi e-dowodu niezbędne będzie jednak wyposażenie gmin w specjalne czytniki (po dwa na jedno stanowisko, gdzie wydawane są dowody osobiste). Przedsięwzięcie to przewidziano w innej ustawie (projekt nowelizacji ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw – zwany ustawą węzłową). Została ona już przyjęta przez Sejm, a przedstawiciele resortu cyfryzacji spodziewają się, że do końca tego miesiąca podpis pod nią złoży prezydent. Koszt zakupu czytników, oszacowany na 5,4 mln zł, zostanie pokryty z rezerwy celowej zaplanowanej na 2018 r. Urządzenia pojawią się w urzędach jeszcze przed wdrożeniem samego dowodu z chipem.

Czy samorządy są przygotowane? – Nigdy nie jestem spokojny, gdy chodzi o wdrożenie tak dużego przedsięwzięcia. Sprawa problematycznego wdrożenia Centralnej Ewidencji Pojazdów w listopadzie ubiegłego roku jest tego najlepszym przykładem. Niestety, jak to często bywa przy dużych projektach rządowych, mało kontaktowano się z nami w tej kwestii, mimo że sprawa e-dowodów ciągnie się właściwie od wielu lat – komentuje Jan Czajkowski, zasiadający w zespole ds. społeczeństwa informacyjnego w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

...paszporty…

Na odświeżenie czekają też paszporty. Mają być wyposażone w lepsze zabezpieczenia przed sfałszowaniem (jednym z takich zabezpieczeń ma być sztywna strona personalizacyjna), a także graficznie upamiętniać stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Projekt rozporządzenia w sprawie nowego wzoru paszportów został w maju skierowany przez MSWiA do uzgodnień międzyresortowych. Jak słyszymy, rozporządzenie już jest skonsultowane i lada chwila wejdzie w procedurę notyfikacji (w jej ramach informuje się inne kraje o szykowanych zmianach). Potrwa ona co najmniej trzy miesiące. W tym przypadku rząd również ściga się z czasem, bo nie wiadomo, czy nowe paszporty uda się wydać pierwszym obywatelom jeszcze w listopadzie, gdy wypadną główne obchody upamiętniające polską niepodległość.

