Podatek od psa w 2022 r.

Kary za udział w nielegalnych grach hazardowych. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa przypominają, że udział w nielegalnych grach hazardowych na automatach, stanowi przestępstwo skarbowe i podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych - tj do nawet do 4,48 mln zł.

Rozmowa kwalifikacyjna - o co pytać pracodawcę?

Rozmowa kwalifikacyjna - o co pytać pracodawcę? Coraz więcej Polaków decyduje się na zmianę pracy. Pierwsze fale pandemii woleliśmy przeczekać w starej firmie, ale im bardziej oswajamy się z nową sytuacją, tym chętniej podejmujemy decyzję o rozwoju zawodowym. W większości branż mocno odczuwa się już tzw. rynek pracownika, dzięki czemu często to pracownicy przebierają w ofertach. Najmocniej widać to w branży IT, ale kolejne idą w jej ślady. Pracę zmienić łatwo, trudniej zmienić ją… na lepszą. W tym przypadku kupowanie przysłowiowego kota w worku się nie sprawdzi – to zbyt ważna decyzja. Karolina Struzik, konsultantka Awareson, firmy rekrutującej specjalistów IT, podpowiada, o co warto pytać przyszłego pracodawcę.