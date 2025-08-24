REKLAMA

Czternasta a renta wdowia. Jak nowe świadczenie wpłynie na Twoją emeryturę we wrześniu? Sprawdź!

Czternasta a renta wdowia. Jak nowe świadczenie wpłynie na Twoją emeryturę we wrześniu? Sprawdź!

24 sierpnia 2025
Adam Kuchta
Czternasta a renta wdowia. Jak nowe świadczenie wpłynie na Twoją emeryturę we wrześniu? Sprawdź!
INFOR

Czternasta emerytura już niebawem. Mamy też już nowe świadczenie w postaci renty wdowiej. Okazuje się, że w wielu przypadkach przyjęcie renty wdowiej może pozbawić seniora 14. emerytury.

rozwiń >

Wprowadzenie renty wdowiej w 2025 roku miało poprawić sytuację finansową wdów i wdowców, jednak dla wielu seniorów przyniosło nieoczekiwane skutki. Zgodnie z przepisami, jeśli suma emerytury i renty rodzinnej przekroczy próg 2 900 zł brutto, czternasta emerytura zostaje pomniejszona według zasady „złotówka za złotówkę”, a po przekroczeniu 4 728,91 zł brutto – nie przysługuje wcale. ZUS potwierdza: renta wdowia może oznaczać stratę czternastki lub jej znaczne ograniczenie.

Czy renta wdowia rzeczywiście wpływa na czternastą emeryturę?

Tak. Osoby pobierające rentę wdowią muszą liczyć się z tym, że czternasta emerytura może zostać pomniejszona lub – w niektórych przypadkach – całkowicie nieprzyznana, jeśli suma świadczeń (emerytura + renta wdowia) przekroczy ustawowy limit. Potwierdza to oficjalnie sam ZUS.

"Czternastą emeryturę w pełnej wysokości otrzymają emeryci i renciści, których ustalona kwota renty wdowiej nie przekroczy kwoty 2 tys. 900 zł. W przypadku gdy wysokość renty wdowiej przekroczy tę kwotę, zastosowana zostanie zasada "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że część emerytów i rencistów może otrzymać czternastą emeryturę w mniejszej wysokość niż kwota najniższej emerytury (lub wysokość kwoty ustalonej rozporządzeniem Rady Ministrów) lub nie otrzymać jej wcale" – taką informację otrzymał "Fakt" w biurze prasowym centrali ZUS.

Renata wdowia od 2025 roku. Jak to wygląda od strony prawnej?

Nowelizacja przepisów emerytalnych, która wprowadziła rentę wdowią, została uchwalona jeszcze w 2024 roku, jednak w życie weszła dopiero 1 stycznia 2025 roku. Od tego momentu seniorzy zyskali prawo do składania wniosków o nowe świadczenie. Sama wypłata renty wdowiej rozpoczęła się od 1 lipca 2025 roku, zgodnie z harmonogramem przewidzianym przez ustawodawcę. Renta wdowia ma na celu złagodzenie skutków śmierci współmałżonka i poprawę sytuacji finansowej wdów i wdowców – jednak sposób jej funkcjonowania okazał się bardziej złożony, niż początkowo przypuszczano.

Do tej pory osoba po śmierci współmałżonka mogła wybrać albo własną emeryturę, albo rentę rodzinną, przy czym świadczenie z tytułu renty rodzinnej nie mogło być łączone z innymi formami wsparcia. Nowe przepisy od 2025 roku pozwalają natomiast na łączenie dwóch świadczeń: własnej emerytury z częścią renty rodzinnej lub odwrotnie – renty rodzinnej z częścią własnej emerytury. To tzw. mechanizm renty wdowiej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W praktyce oznacza to, że osoba uprawniona może otrzymać 100% swojego podstawowego świadczenia (np. emerytury) oraz 15% świadczenia dodatkowego, czyli renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku – lub odwrotnie: 100% renty rodzinnej oraz 15% własnej emerytury. System oparto o zasadę wyboru – to senior (lub jego opiekun prawny) decyduje, które świadczenie stanowi podstawę, a które ma być dodatkiem.

Jednocześnie ustawa zakłada ewolucyjny wzrost wartości świadczenia dodatkowego. O ile w 2025 i 2026 roku dodatek ten wynosi 15% wartości drugiego świadczenia, to od 2027 roku wzrośnie on do 25%. To oznacza, że renta wdowia będzie bardziej korzystna dopiero za dwa lata – jednak już teraz budzi duże zainteresowanie i emocje wśród seniorów. W 2025 roku rozwiązanie to ma jeszcze charakter „przejściowy”, co może sprawić, że dla niektórych osób jego wdrożenie przyniesie mniejsze korzyści finansowe, niż oczekiwano.

Nowe przepisy obejmują również szereg regulacji technicznych i ograniczeń. Przede wszystkim – łączenie świadczeń nie może przekroczyć ustalonych progów dochodowych (np. trzykrotności emerytury minimalnej), co może wpływać na wypłatę dodatkowych świadczeń takich jak czternasta emerytura. W praktyce wiele osób może znaleźć się w sytuacji, w której wprawdzie otrzyma rentę wdowią, ale jednocześnie straci część innych przywilejów emerytalnych, które do tej pory były im przyznawane automatycznie.

Warto także podkreślić, że nowe świadczenie przyznawane jest na wniosek. A zatem ZUS nie przyznaje renty wdowiej z urzędu – emeryt lub jego przedstawiciel musi złożyć stosowny formularz i przedstawić dokumentację potwierdzającą prawo do renty rodzinnej oraz własnej emerytury. Dodatkowo, każdorazowo ZUS wydaje decyzję administracyjną – w której ustala kwotę, zasady wypłaty oraz ocenia, czy nie został przekroczony limit świadczeń.

Zobacz również:

Limit renty wdowiej – co można łączyć i ile można otrzymać?

Jednym z najważniejszych aspektów nowego świadczenia, jakim jest renta wdowia, są ograniczenia kwotowe, czyli limit sumy świadczeń. To właśnie ten limit może w praktyce zdecydować o tym, czy senior skorzysta z dodatkowego wsparcia, czy wręcz przeciwnie – straci część innych należnych mu dodatków, w tym „czternastki”.

Na mocy nowych przepisów, suma dwóch świadczeń (czyli emerytury i renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku) nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Po waloryzacji marcowej w 2025 roku, kwota najniższej emerytury wynosi 1 878,91 zł brutto, co oznacza, że górna granica limitu to 5 636,73 zł brutto miesięcznie.

Jeśli łączna wartość wypłacanych świadczeń w ramach renty wdowiej przekroczy ten próg, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek pomniejszyć świadczenie o wartość nadwyżki. W takiej sytuacji ZUS wydaje decyzję administracyjną, w której dokładnie określa, jaka część świadczenia przysługuje seniorowi, a jaka zostaje wstrzymana. To oznacza, że finalna wypłata może być niższa niż wynikałoby to z prostego dodania emerytury i renty.

Co istotne, w przypadku gdy jedno z dwóch świadczeń – emerytura lub renta rodzinna – samodzielnie przekracza limit 5 636,73 zł brutto, osoba ubiegająca się o rentę wdowią w ogóle nie będzie miała prawa do łączenia świadczeń. ZUS wówczas wyda decyzję negatywną, a emeryt będzie musiał wybrać tylko jedno świadczenie – to, które jest wyższe, albo które uzna za korzystniejsze. W praktyce oznacza to, że renta wdowia jest skierowana przede wszystkim do osób o umiarkowanych lub niższych dochodach, a nie do seniorów z wysokimi emeryturami.

Warto także zauważyć, że przy ustalaniu limitu uwzględnia się również inne świadczenia, które emeryt może otrzymywać. Mowa tu m.in. o dodatkach pielęgnacyjnych, świadczeniach zagranicznych, dodatkach kombatanckich czy świadczeniach kompensacyjnych. Wszystkie te źródła dochodu mogą podnieść sumę świadczeń powyżej ustawowego limitu, co może spowodować redukcję albo całkowitą utratę prawa do renty wdowiej w zbiegu.

Dla wielu osób zaskoczeniem może być fakt, że przekroczenie limitu wpływa nie tylko na samą rentę wdowią, ale także na inne dodatkowe świadczenia, takie jak czternasta emerytura. W świetle aktualnych przepisów, czternastka nie przysługuje w pełnej wysokości osobom, których dochód przekracza ustalony próg – a dodatkowe świadczenie w postaci renty wdowiej może sprawić, że wiele osób ten próg przekroczy. Tym samym część seniorów może nie tylko nie otrzymać czternastki, ale również zostać zaskoczona decyzją o jej pomniejszeniu lub całkowitym braku wypłaty.

Przy czternastej emeryturze ZUS stosuje mechanizm "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że za każdą złotówkę przekroczenia progu dochodowego, czternastka jest odpowiednio obniżana – aż do momentu, gdy staje się zerowa. Jednak dla renty wdowiej nie przewidziano takiego mechanizmu – jeśli próg zostanie przekroczony, świadczenie po prostu nie przysługuje w formule łączonej. To jedna z przyczyn negatywnych decyzji wydawanych przez ZUS w ostatnich miesiącach.

Dlatego każdy emeryt planujący złożenie wniosku o rentę wdowią powinien dokładnie przeliczyć swoje dochody, uwzględniając również świadczenia dodatkowe oraz waloryzacje. W razie wątpliwości warto skorzystać z pomocy doradcy emerytalnego w ZUS lub wyspecjalizowanego punktu wsparcia dla seniorów. Tylko dobrze poinformowana decyzja pozwoli uniknąć rozczarowania i ewentualnych strat finansowych.

Limity dochodowe – jak wysokość świadczeń wpływa na czternastkę?

Czternasta emerytura to dodatkowe świadczenie wypłacane raz w roku emerytom i rencistom. Jej wysokość i przyznanie są jednak ściśle powiązane z poziomem dochodu konkretnej osoby – a od 2025 roku, w związku z wprowadzeniem renty wdowiej, coraz więcej seniorów może przekroczyć próg uprawniający do otrzymania pełnej kwoty, lub nawet całkowicie stracić to dodatkowe wsparcie finansowe.

Zacznijmy od podstaw: minimalna emerytura po waloryzacji w marcu 2025 roku wynosi 1 878,91 zł brutto. Tyle też wynosi pełna wartość czternastej emerytury – i to właśnie tę kwotę mogą otrzymać ci seniorzy, których podstawowe miesięczne świadczenie nie przekracza 2 900 zł brutto. Oznacza to, że osoby z niskimi dochodami, pobierające np. wyłącznie najniższą emeryturę lub nieco wyższą, mogą liczyć na pełną czternastkę – bez żadnych potrąceń.

Sytuacja zmienia się jednak diametralnie, gdy suma świadczeń przekracza wspomniany próg 2 900 zł brutto. Od tego momentu działa już mechanizm „złotówka za złotówkę” – każde przekroczenie progu oznacza dokładne pomniejszenie czternastki o kwotę nadwyżki. Dla przykładu: jeśli ktoś otrzymuje emeryturę w wysokości 3 100 zł brutto, to przekracza limit o 200 zł, a jego czternasta emerytura zostanie pomniejszona właśnie o tę kwotę – z pełnych 1 878,91 zł brutto zostanie mu wypłacone 1 678,91 zł.

Mechanizm ten działa do pewnego momentu – gdy suma świadczeń przekroczy kwotę około 4 728,91 zł brutto miesięcznie, czternastka w ogóle nie zostanie wypłacona, ponieważ różnica pomiędzy progiem a czternastką spada poniżej ustawowego minimum (50 zł). Taka osoba zostanie całkowicie pozbawiona prawa do dodatkowego świadczenia. W praktyce wielu seniorów o wyższych emeryturach już teraz nie otrzymuje czternastki, jednak wprowadzenie renty wdowiej może sprawić, że do tego grona dołączą kolejne tysiące emerytów.

Nowością w 2025 roku jest więc możliwość łączenia emerytury z częścią renty rodzinnej dzięki mechanizmowi renty wdowiej. Choć z pozoru brzmi to jak duża korzyść, w praktyce sumaryczny dochód seniora może nagle przekroczyć próg 2 900 zł brutto, co automatycznie uruchamia mechanizm redukujący czternastkę. W niektórych przypadkach seniorzy mogą nawet stracić prawo do jej otrzymania w całości – co prowadzi do poczucia niesprawiedliwości, szczególnie wśród osób, które dotąd mieściły się w limitach.

Co więcej, ZUS nie informuje z wyprzedzeniem o tym, że przyznanie renty wdowiej wpłynie na czternastą emeryturę. System działa automatycznie: po złożeniu wniosku o rentę wdowią i przyznaniu jej w zbiegu, ZUS ocenia łączną wysokość świadczeń i w zależności od wyniku – odpowiednio zmniejsza lub całkowicie wyklucza wypłatę czternastki. W praktyce wiele osób dowiaduje się o utracie prawa do czternastki dopiero w momencie jej wypłaty, co może budzi frustrację i niezrozumienie.

Przykłady wpływu renty wdowiej na czternastkę

Wprowadzenie renty wdowiej od 1 lipca 2025 roku otworzyło nową możliwość finansową dla wielu seniorów, ale równocześnie spowodowało lawinę pytań i obaw dotyczących wpływu tego świadczenia na inne formy wsparcia, zwłaszcza na czternastą emeryturę. Mechanizm łączenia emerytury z częścią renty rodzinnej w praktyce oznacza często podniesienie łącznego dochodu seniora – a tym samym może skutkować pomniejszeniem czternastki lub nawet całkowitym jej brakiem.

Poniżej prezentujemy konkretne przypadki i symulacje, oparte m.in. na danych portalu Forsal.pl, Business Insider Polska oraz Infor.pl. Pomagają one zobrazować, jak dokładnie wysokość dochodu wpływa na ostateczną kwotę czternastej emerytury.

Przykład 1: Emerytura + renta wdowia = 3 600 zł brutto

  • Podstawa świadczeń: 3 000 zł emerytury + 600 zł z renty rodzinnej.
  • Łączny dochód miesięczny: 3 600 zł brutto.
  • Czternastka: zamiast pełnych 1 878,91 zł brutto, świadczenie zostaje pomniejszone o 700 zł, czyli wynosi ok. 1 178,91 zł brutto.

Dlaczego? Próg uprawniający do pełnej czternastki to 2 900 zł. Każda złotówka ponad ten próg obniża czternastkę o taką samą kwotę. W tym przypadku przekroczenie wynosi 700 zł.

Przykład 2: Dochód 4 728,91 zł brutto lub więcej

  • Podstawa świadczeń: np. 4 500 zł emerytury + 300 zł renty wdowiej.
  • Łączny dochód: 4 800 zł brutto.
  • Czternastka: nie przysługuje w ogóle.

Dlaczego? Przy tej wysokości dochodu mechanizm „złotówka za złotówkę” redukuje czternastkę do zera. Ustawowe minimum wypłaty czternastej emerytury to 50 zł – jeśli wyliczona wartość spadnie poniżej tego poziomu, ZUS w ogóle nie wypłaca świadczenia.

Inne przykłady:

  • Dochód 3 050 zł brutto - czternastka zostaje pomniejszona o 150 zł i wynosi ok. 1 728,91 zł brutto.
  • Dochód 2 950 zł brutto - czternastka zostaje pomniejszona o 50 zł i wynosi ok. 1 828,91 zł brutto.
  • Dochód 2 899 zł brutto lub mniejpełna czternastka w wysokości 1 878,91 zł brutto.

Co z tego wynika?

W powyższych przykładach wyraźnie widać, że nawet niewielkie przekroczenie progu 2 900 zł brutto oznacza realne straty finansowe dla emerytów. W szczególności dotyczy to osób, które dotąd mieściły się w limicie uprawniającym do pełnej czternastki, ale w 2025 roku – po wejściu w życie renty wdowiej – ich dochód wzrósł na tyle, że świadczenie dodatkowe zostało pomniejszone lub całkowicie utracone.

Problem ten dotyka wielu wdów i wdowców, którzy zdecydowali się skorzystać z nowego rozwiązania ustawowego i połączyć swoje świadczenie z częścią renty po zmarłym małżonku. Często nie są świadomi, że wiąże się to z przekroczeniem limitów i obniżeniem rocznego wsparcia finansowego, jakim jest czternasta emerytura.

Źródło: INFOR
