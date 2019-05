Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza od 1998 r.

Krajowa Rada Notarialna, do której zadań należy wypowiadanie się w sprawie zasad etyki zawodowej notariuszy, uchwaliła obowiązujący od stycznia 1998 r. Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza, w którym określono obowiązki notariusza – także względem stron czynności, innych notariuszy i współpracowników oraz wzajemne obowiązki samorządu notarialnego i notariuszy.

Podstawowe zasady

Notariusz zobowiązany jest do przestrzegania podstawowych zasad moralnych, a także zasad etyki zawodowej objętych Kodeksem Etyki Zawodowej – nad ich przestrzeganiem czuwają organy samorządu notarialnego. Podstawowymi zasadami obowiązującymi notariusza są: uczciwość, rzetelność, niezależność oraz bezstronność i zachowanie tajemnicy zawodowej. Notariusz zobowiązany jest dokonywać czynności zawodowych zgodnie z prawem, według najlepszej woli i wiedzy oraz z należytą starannością.

Najważniejsze obowiązki notariusza

Do najważniejszych obowiązków notariusza wobec stron czynności należy m.in. zastosowanie takich rozwiązań prawnych, które odpowiadają woli klienta, ale jednocześnie nie mogą prowadzić do obejścia prawa oraz nie stoją w sprzeczności z zobowiązaniem zachowania lojalności wobec Państwa. Notariusz jest też zobowiązany do zapewnienia klientom warunków do swobodnego składania oświadczeń oraz zachowania tajemnicy, jak również do bezpiecznego przechowywania dokumentacji dotyczącej dokonywanych czynności.