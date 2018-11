Asystenci medyczni mogą wypisywać zwolnienia lekarskie w imieniu lekarzy

Upoważnienia dla asystentów medycznych

655 asystentów medycznych już dostało od ZUS upoważnienia do wypisywania zwolnień lekarskich w imieniu lekarza. W praktyce oznacza to, że asystent przejmuje obowiązki administracyjne dzięki czemu lekarz może więcej czasu poświęcić pacjentowi. Zanim jednak ZUS pozwoli asystentowi zastąpić lekarza - jego nazwisko musi znaleźć się w rejestrze usług medycznych (RAM). Do tej pory do rejestru wpisanych zostało 1015 nazwisk, które ZUS sukcesywnie weryfikuje.

Lekarz decyduje o szczegółach zwolnienia

Zakład sprawdza przede wszystkim czy osoba upoważniona ma utworzone w ZUS swoje indywidualne konto na portalu Platforma Usług Elektronicznych (PUE). Bez elektronicznego konta w ZUS wystawienie e-ZLA jest, bowiem niemożliwe. Nie oznacza to jednak, że asystent medyczny za lekarza decyduje, komu wypisać zwolnienie. Nadal to wyłącznie lekarz decyduje o zwolnieniu i jego szczegółach. Natomiast upoważniony przez niego asystent medyczny tylko wprowadza dane zaświadczenia do elektronicznego systemu i samodzielnie je podpisuje.

- Lekarz może upoważnić do wystawiania zwolnienia lekarskiego – w jego imieniu i na podstawie dokumentacji medycznej – pracowników placówek medycznych wykonujących zawód medyczny, czyli pielęgniarki, ratowników medycznych, sekretarki medyczne – wyjaśnia Iwona Kowalska – Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym. - Takie upoważnienie lekarz może wystawić na rok, po upływie 12 miesięcy będzie musiał wystawić kolejne. Lekarz może też w każdej chwili upoważnienie wycofać – dodaje.

Elektroniczne zwolnienie lekarskie od 1 grudnia 2018 r.

Już 1 grudnia każdy pacjent musi wyjść od lekarza bez papierowego druku. Wystawione elektronicznie zwolnienie zostanie natychmiast przesłane do jego pracodawcy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dla pacjenta, to komfortowa sytuacja, bo nie będzie musiał sam zanosić zwolnienia do zakładu pracy. W kilku szczególnych przypadkach takich jak w sytuacji, gdy ktoś choruje a przestał być pracownikiem np. z powodu wygaśnięcia umowy zawartej na czas określony lub zakończenia terminu wypowiedzenia, czyli pobiera zasiłek już po ustaniu zatrudnienia, musi złożyć w ZUS osobny wniosek o wypłatę zasiłku. Sam elektroniczny wpływ zwolnienia do ZUS nie wystarczy by Zakład wypłacił pieniądze. Konieczne jest jeszcze złożenie wniosku w postaci formularza ZAS-53. Można zrobić to elektronicznie, jeśli mamy swoje indywidualne konto na platformie internetowej PUE ZUS. Nie jest do tego wymagany podpis elektroniczny a założenie konta jest bezpłatne.

Dopóki wniosek nie wpłynie do ZUS, Zakład nie będzie wypłacał zasiłku chorobowego. Wnioski muszą także składać prowadzący działalność gospodarczą oraz osoby współpracujące a także duchowni i pracownicy podlegający polskim przepisom ubezpieczeniowym, ale pracujący dla zagranicznego pracodawcy, z siedzibą za granicą.

Trzeba także wiedzieć, że aby zwolnienie lekarskie trafiło do systemu informatycznego pracodawcy, musi on mieć założone konto płatnika na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Jeśli pracodawca jeszcze nie ma konta na PUE ZUS, warto by je założył. W innym wypadku chory pracownik musi prosić lekarza o wydruk elektronicznego zwolnienia i dostarczyć je do swojego zakładu pracy.

