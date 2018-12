Dodatkową składkę w ramach PPK zapłaci 15% pracodawców

15% pracodawców zapłaci dodatkowe składki w ramach PPK

Jedynie 15 proc. przedstawicieli pracodawców deklaruje, że firma będzie odprowadzała dodatkowe, wyższe składki w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych - wynika z badania Randstad. Autorzy raportu wskazują, że ponad połowa przedstawicieli pracodawców jest przeciwna wprowadzeniu PPK, zaś 1/5 nie ma zdania na ten temat.

PPK

W listopadzie prezydent podpisał ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych, zakładającą utworzenie powszechnego, dobrowolnego i prywatnego systemu oszczędzania, współtworzonego przez pracowników, pracodawców i państwo. Według szacunków rządu, Pracownicze Programy Kapitałowe mają dotyczyć około 11,5 mln pracowników. Program ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r. z półrocznym vacatio legis.

Pracodawcy zapłacą tylko składkę podstawową

W ramach PPK, oprócz obowiązkowych składek odprowadzanych przez pracodawcę, firmy będą mogły dobrowolnie zwiększyć ich wartość, jednak - jak wskazuje Randstad - pracodawcy nie są skłonni do takich rozwiązań.

„Jedynie 15 proc. przedstawicieli firm deklaruje, że firma będzie odprowadzała dodatkowe składki za pracowników, przy czym firm, które są tego pewne jest 1 proc.” – napisano w komentarzu.

"Odprowadzanie dodatkowych składek częściej deklarują firmy z sektora finansowego (43 proc.), w pozostałych przypadkach odsetek ten nie przekracza 1/4 proc. Firmy, które są skłonne do opłacania zwiększonej składki chcą to rozwiązanie potraktować jako dodatkowy benefit dla pracowników - tak deklaruje 72 proc. respondentów z tej grupy" - dodano.

Ocena systemu PPK w oczach pracodawców

Autorzy raportu wskazują, że ponad połowa przedstawicieli pracodawców jest przeciwna wprowadzeniu PPK, zaś 1/5 nie ma zdania na ten temat.

„54 proc. pracodawców jest w mniejszym lub większym stopniu przeciwna wprowadzeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych, ale – co ciekawe – blisko 1/5 w ogóle nie ma zdania na ten temat. Może to sygnalizować, że to rozwiązanie nie jest wystarczająco dobrze znane polskim firmom” - napisano w komentarzu do badania.

Duże firmy zwolennikami programu

Z badania wynika, że częściej zwolennikami programu są przedstawiciele dużych firm (min. 250 pracowników), instytucji finansowych, z regionu zachodniego, posiadające siedziby w średnich miastach (20-50 tys. mieszkańców) i we wsi.

Dodatkowe obciążenia administracyjne

„Pomysł PPK budzi wśród pracodawców obawy dotyczące nie tylko dodatkowych obciążeń administracyjnych związanych z prowadzeniem dokumentacji przystąpienia pracowników do systemu i uczestnictwa w nim, ale również kwestii związanych z wyborem podmiotu prowadzącego PPK w danej firmie i oczekiwań pracowników dotyczących wzrostu płac pokrywającego wysokość składki płaconej przez pracowników” – ocenia cytowana w komunikacie prasowym Monika Fedorczuk, ekspert rynku pracy Konfederacji Lewiatan.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 8 października – 8 listopada 2018 r. na próbie 1000 osób odpowiadających w firmach bezpośrednio za zarządzanie kadrami i rekrutację nowych pracowników.