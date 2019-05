Wsparcie niepełnosprawnych w 2019 r. - usługi opiekuńcze, pakiet "Mój dom" i "Asystencja"

Programy wsparcia osób niepełnosprawnych

Z początkiem roku uruchomiony został Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Tylko w tym roku finansowanych ma być z niego 10 programów skierowanych właśnie do osób niepełnosprawnych. To dodatkowe 647 mln zł. – Roczny plan działania obejmuje trzy główne obszary – usługi opiekuńcze, zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz asystencję – wylicza minister Elżbieta Rafalska.

Wsparcie społeczne, zawodowe i zdrowotne osób niepełnosprawnych to główne cele przyświecające uruchomionemu z początkiem roku Solidarnościowemu Funduszowi Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W 2019 r. jego budżet wynosi 647 mln zł (w kolejnych latach dzięki daninie solidarnościowej kwoty te będą jeszcze wyższe).

– Fundusz to filar systemu wsparcia osób niepełnosprawnych. 31 stycznia br. ogłosiliśmy roczny plan działania w tym zakresie. Znalazły się w nim trzy główne obszary – usługi opiekuńcze, pakiet „Mój dom” oraz „Asystencja” – wylicza minister Elżbieta Rafalska.

Usługi opiekuńcze

Co to oznacza w praktyce? Usługi opiekuńcze to pakiet trzech programów – opieka wytchnieniowa adresowana do opiekunów osób niepełnosprawnych, usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych do 75 r. życia oraz dla dzieci do 16 r. życia, a także opieka nad osobami niepełnosprawnymi (tzw. instrumenty wsparcia).

"Mój dom"

„Mój dom” to pakiet, którego celem jest zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla osób niepełnosprawnych. To centra opiekuńczo-mieszkalne (wsparcie dorosłych osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi), budynki bez barier (dofinansowanie części wydatków związanych z dostępnością architektoniczną budynków wielorodzinnych, a także likwidacja barier architektonicznych – np. budowa podjazdów) oraz mieszkania bez barier (dopłaty do najmu mieszkania dla osób niepełnosprawnych i dofinansowanie kosztów dostosowania lub wyposażenia mieszkań).

"Asystencja"

Ostatni z głównych filarów planu na rok 2019 to asystencja, czyli umożliwienie osobom niepełnosprawnym niezależnego życia dzięki wsparciu asystenta osobistego.

– Do tego dochodzą programy pilotowane przez inne resorty, np. specjalne świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji oraz dostępu do wyrobów medycznych. To też program resortu środowiska zakładający likwidację barier i udostępnienie dla osób niepełnosprawnych ośmiu parków narodowych oraz przygotowywane przez resort cyfryzacji działania cyfrowe, czyli m.in. dostosowanie stron i aplikacji internetowych w ramach jednego punktu dostępu do informacji i e-usług państwa, a także dostęp osób niepełnosprawnych do szybkiego internetu – wskazuje minister Elżbieta Rafalska.

"Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" i "Opieka wytchnieniowa"

Dwa pierwsze z dziesięciu zapowiedzianych na ten rok programów zostały już ogłoszone. To „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” oraz „Opieka wytchnieniowa”. – Wiemy, jak ciężką pracą jest codzienna opieka nad osobą niepełnosprawną. To wielkie poświęcenie. Chwila dla siebie, czas na załatwienie swoich spraw czy zwyczajny odpoczynek, są potrzebne każdemu. Opiekunowie osób niepełnosprawnych powinni mieć do tego prawo – zaznacza szefowa MRPiPS.