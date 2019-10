PKO BP zatrudni niepełnosprawnych pracowników

Nowe miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych w PKO Banku Polskim

Nowe miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych w największym banku w kraju to efekt podpisanego w środę porozumienia między Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a PKO Bankiem Polskim. Instytucje podejmą wspólne działania w ramach realizowanej przez Fundusz kampanii „Aktywni Plus”.

Współpraca dwóch instytucji zwiększy szanse zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

– Osoby niepełnosprawne są takimi samymi obywatelami jak wszyscy inni, mają takie same prawa, natomiast realizacja tych praw, możliwość korzystania z nich jest często ograniczona. Powinniśmy zrobić wszystko, żeby te osoby mogły w pełni korzystać z przysługujących im praw, w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, żeby czuły się potrzebne i żeby wokół nich budować świat przyjazny i rozumiejący ich potrzeby i ich funkcjonowanie. Mamy dziś historycznie niski poziom bezrobocia w Polsce; jest to więc szansa także na zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych. Cieszę się, że PKO Bank Polski dołącza do grona pracodawców przyjaznych osobom niepełnosprawnym i ich zatrudnieniu – podkreślał Krzysztof Michałkiewicz, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Sekretarz Stanu w MRPiPS.

Efektem porozumienia będzie zwiększenie liczby osób niepełnosprawnych zatrudnionych w PKO Banku Polskim. – Cieszymy się, że sygnatariuszem pierwszego porozumienia PFRON z przedstawicielem sektora finansowego jest PKO Bank Polski. To bank, który z zaangażowaniem odpowiada na potrzeby swoich niepełnosprawnych klientów – mówiła prezes zarządu PFRON Marlena Maląg.

Prezes Funduszu dodaje, że program „Praca-Integracja”, w ramach którego dotychczas podpisane zostały już porozumienia z Pocztą Polską, Grupą Enea i PKN Orlen to inicjatywa skierowana do przedsiębiorców realizujących misję społecznej odpowiedzialności biznesu. – Chcemy rozwijać ten program, bo wiemy, że praca zawodowa jest dla osób niepełnosprawnych nie tylko źródłem dochodów, ale ma też wymiar rehabilitacyjny. Stają się one bardziej niezależne, wzrasta ich poczucie własnej wartości, aktywniej uczestniczą w życiu społecznym – wymieniła Marlena Maląg.

– W PKO Banku Polskim mamy świadomość wymagań współczesnego rynku pracy, w tym potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych. Jesteśmy otwarci na różnorodność, a systemowych rozwiązań poszukujemy także w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Podejmujemy współpracę z PFRON, aby wesprzeć aktywizację społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami – wskazał wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego Piotr Mazur.