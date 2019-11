6 narzędzi wspierających pracodawców w zatrudnianiu niepełnosprawnych

Narzędzia wspierające pracodawców w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami:

1. Mapa drogowa wsparcia ON w środowisku pracy, która zawiera zasady postępowania w celu dostosowania środowiska pracy do osób niepełnosprawnych, w tym opis potrzeb i barier w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych; dobre praktyki; opisy narzędzi i struktur opracowanych w projekcie (kolejne etapy realizacji); informacje dla pracodawcy na temat źródeł finansowania dostosowania środowiska pracy do osób niepełnosprawnych.

2. Poradniki dla pracodawców - 4 poradniki na temat organizacji środowiska pracy dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową, słuchową, intelektualną.

3. ErgoON - kalkulator korzyści - interaktywna, mobilna aplikacja umożliwiająca obliczenie środków finansowych, które uzyska pracodawca w związku z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej

4. ErgoON - lista kontrolna - interaktywna, mobilna aplikacja do oceny stanowiska pracy pod kątem dostosowania do potrzeb osoby z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową, słuchową lub intelektualną (w formie aplikacji internetowej i mobilnej (Android, iOS) z opcją przechowywania rejestrowanych danych oraz zapisu raportu z przeprowadzonej kontroli).

5. ErgoON - wizualizacje - interaktywna, mobilna aplikacja w technice rzeczywistości wirtualnej do wizualizacji i prezentacji dostosowania środowiska pracy dla osób niepełnosprawnych, zawierająca 4 wersje w zależności od rodzaju niepełnosprawności i dostępna na platformach: Oculus Rift (Windows), HTC Vive (Windows), Smartfonach Android lub iOS.

6. ErgoON – projektowanie- narzędzie wspomagające projektowanie - interaktywna aplikacja w technice rzeczywistości wirtualnej do tworzenia środowiska pracy biurowej wraz z biblioteką elementów (krzesła, stoły, komputery, itp.), pozwalająca na interaktywną symulację pracy na projektowanym stanowisku lub planowanie zmian w już istniejących. Aplikacja dostępna jest na platformy Oculus Rift oraz HTC Vive.