Zniesienie limitu 30-krotności składek ZUS w Sejmie

W najbliższy wtorek ma się rozpocząć pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zniesieniu limitu składek na ZUS.

W liście do marszałek Sejmu Elżbiety Witek oraz posłów Konfederacja Lewiatan wyraża stanowczy sprzeciw wobec procedowania tak ważnej zmiany w trybie poselskim, z pominięciem konsultacji społecznych, przy braku rzetelnej oceny skutków regulacji.

Pracodawcy apelują o odrzucenie projektu ustawy, co umożliwi podjęcie rzeczowej dyskusji nad rozwiązaniami w systemie ubezpieczeń społecznych.

Za utrzymaniem limitu opowiedziało się 65 organizacji przedsiębiorców i pracodawców już na etapie opiniowania projektu budżetu państwa na 2020 rok, w którym rząd założył jego zniesienie i zapowiedział, że ostateczne decyzje w tej sprawie podejmie Sejm - czytamy w liście.

Zdaniem pracodawców zniesienie tzw. limitu 30-krotności będzie kolejną dużą barierą, która negatywnie wpłynie na naszą gospodarkę. Co bolesne i niezrozumiałe, będzie to bariera, którą stworzymy sobie sami. Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ZUS dotknie ok. 350 tys. pracowników, głównie specjalistów i ekspertów zatrudnionych w branżach nowych technologii. Ich wynagrodzenia się zmniejszą, a koszty zatrudnienia wzrosną.

Zmniejszy się atrakcyjność tworzenia w naszym kraju miejsc pracy wysokiej jakości i dobrze wynagradzanych. Będzie nam trudniej rywalizować o takie stanowiska z innymi krajami. Zniesienie limitu oznacza skokowy wzrost kosztów pracy, który negatywnie wpłynie na rozwijanie działalności gospodarczej w Polsce.

- Zgłoszenie projektu ustawy na 44 dni przed końcem roku z możliwością jej uchwalenia na kilka dni przed planowanym wejściem w życie stanowi rażące pogwałcenie zasady pewności stanowionego prawa. Firmy nie mogą weryfikować swoich rocznych budżetów z dnia na dzień, a zmiana warunków prowadzenia działalności może spowodować nieopłacalność wielu podjętych przedsięwzięć gospodarczych - mówi Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

W tej sprawie jednym głosem wypowiadają się zarówno organizacje pracodawców, jak i związki zawodowe. Chcą one utrzymania górnego limitu podstawy składek na ubezpieczenia społeczne, wskazując na negatywne konsekwencje jego zniesienia dla rynku pracy, gospodarki i systemu ubezpieczeń społecznych.

