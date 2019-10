Sukces przedsiębiorców – rząd wycofuje się ze zniesienia limitu 30-krotności

Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości, stwierdziła dzisiaj, że zniesienia limitu 30-krotności składek na ZUS nie będzie.

Rzecznik prezydenta powiedział zaś, że większość parlamentarna wycofała się z tego pomysłu.

Wczoraj informowaliśmy, że w nowym Sejmie nie będzie większości, która mogłaby przegłosować zniesienie limitu 30-krotności.

To sukces kilkudziesięciu organizacji przedsiębiorców, w tym Konfederacji Lewiatan, NSZZ „Solidarność", którzy apelowali o utrzymanie limitu.

Z wypowiedzi minister przedsiębiorczości wynika, że do utrzymania limitu 30-krotności przychyla się premier Mateusz Morawiecki.

Nie będzie zniesienia limitu składek na ZUS. / fot. Konfederacja Lewiatan

W ubiegłym tygodniu wicepremier Jarosław Gowin poinformował, że Porozumienie nie zagłosuje za zniesieniem limitu składek na ZUS. A bez 18 posłów tej partii Zjednoczona Prawica nie ma większości potrzebnej do uchwalenia ustawy.

- Cieszymy się, że rząd przychylił się do naszego apelu i odstąpił od zniesienia limitu składek na ZUS. To dobra informacja dla firm, pracowników i gospodarki. Młodzi, dobrze wykształceni specjaliści, będą mieli lepsze warunki zatrudnienia w Polsce. Trzydziestokrotność to także skuteczny magnes przyciągający do naszego kraju inwestycje o wysokim poziomie wartości dodanej, m.in. w centra badawczo-rozwojowe, czy usługi biznesowe wysokiej wartości. Warto jednak rozmawiać o tym, co jeszcze powinniśmy zrobić, żeby zwiększyć poziom i poprawić jakość inwestycji w Polsce. Jesteśmy przygotowani i otwarci na takie rozmowy - mówi dr Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan.

Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe miałoby dotknąć ok. 350 tys. pracowników, głównie specjalistów i ekspertów zatrudnionych nie tylko w branżach nowych technologii, ale także w motoryzacji, medycynie, finansach, czy logistyce. Ich wynagrodzenia się zmniejszą, a koszty zatrudnienia wzrosną.

Zmniejszyłaby się atrakcyjność tworzenia w naszym kraju miejsc pracy wysokiej jakości i dobrze wynagradzanych. Będzie nam trudniej rywalizować o takie miejsca pracy z innymi krajami. Doprowadzi to do odpływu kapitału oraz technologii, a także wysokokwalifikowanych pracowników.