Porady prawne w siedzibie UODO 28 stycznia 2020 r.

XIV Dzień Ochrony Danych Osobowych – zapowiedź

Porady prawne, zajęcia z dziećmi i debaty poświęcone problematyce ochrony danych osobowych – to wydarzenia, które odbędą się 28 stycznia 2020 r. z okazji XIV Dania Ochrony Danych Osobowych.

W ramach głównych obchodów tego wyjątkowego święta odbędzie się Dzień Otwarty w UODO, podczas którego osoby zainteresowane zasięgnięciem porady prawnej w zakresie ochrony danych osobowych będą mogły porozmawiać z naszymi ekspertami. Porady prawne będą udzielane w siedzibie UODO w Warszawie przy ul. Stawki 2, w godzinach od 10.00 do 14.00 (hol budynku Intraco).

XIV Dzień Ochrony Danych Osobowych będzie także okazją do wręczenia nagród im. Michała Serzyckiego. Wyróżnienie to jest przyznawane za działania na rzecz edukacji o ochronie danych osobowych. Nagrodę tę ustanowił śp. Michał Serzycki, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych III kadencji, który przywiązywał dużą wagę do kwestii edukacji społeczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych.

W tym dniu Jan Nowak, Prezes UODO organizuje również dwie debaty, które będą transmitowane na kanale YouTube Urzędu. Pierwsza z nich zostanie poświęcona problemom, z jakimi na co dzień spotykają się inspektorzy ochrony danych osobowych w swojej pracy. Temat ten omówią Mirosław Sanek, Zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dr Grzegorz Sibiga z Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz Monika Młotkiewicz, naczelnik Wydziału Współpracy z IOD w UODO.

Drugi panel dyskusyjny będzie dotyczyć kwestii udostępniania danych dzieci w Internecie. W tej rozmowie swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się eksperci: dr Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięcy, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, dr Szymon Wójcik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Anna Lewandowska ze Szkoły Podstawowej nr 360 w Warszawie oraz Paulina Dawidczyk, zastępca dyrektora Departament Skarg w UODO.

Ponadto uczniowie jednej ze szkół uczestniczącej w programie edukacyjnym „Twoje dane –Twoja sprawa” spotkają się tego dnia z Mirosławem Sankiem, Zastępcą Prezesa UODO oraz wezmą udział w specjalnych zajęciach, które poprowadzą eksperci Urzędu.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem Dnia Otwartego w UODO, który jest zamieszczony pod komunikatem.

Oprócz głównych obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych, Prezes UODO wspiera również inne wydarzenia organizowane z tej okazji, które odbywają się w różnych terminach i miastach Polski z inicjatywy. Są to np. naukowe konferencje organizowane przez uczelnie wyższe. Więcej informacji na ten temat znajduje się pod linkiem: https://uodo.gov.pl/pl/451.