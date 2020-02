Bezpłatne szkolenia z PPK dla pracowników

Szkolenia otwarte z PPK dla pracowników

Szkolenia otwarte dla Pracowników to nowy obszar działań edukacyjnych z zakresu wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jest on skierowany do wszystkich zainteresowanych Pracowników, których Pracodawcy wdrożyli lub planują wdrożenie PPK.

Podczas szkolenia poszerzysz wiedzę o PPK. W przystępny i zrozumiały sposób dowiesz się, jakie korzyści wynikają z uczestnictwa w programie.

Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatowej w wybranych miastach Polski. Forma szkoleń jest interaktywna. W trakcie szkolenia jest możliwość zadawania pytań i rozmowy z Ekspertem Regionalnym PFR Portal PPK.

Zapisy na szkolenie z PPK

Zapisu na szkolenie dokonuje się za pomocą "Formularza rejestracji na szkolenia otwarte PPK dla pracowników", który znajduje się tutaj >>>

Należy wybrać datę, godzinę oraz miejsce szkolenia.

Ponadto, można zarejestrować się telefonicznie za pośrednictwem infolinii: 800 775 775 lub bezpośrednio, kontaktując się z Ekspertami Regionalnymi.[red.]