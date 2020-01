Diety zagraniczne 2020 – wysokość, jak liczyć?

Diety zagraniczne w podróży służbowej w 2020 r.

Diety mają na celu pokrycie kosztów wyżywienia i innych drobnych wydatków w podróży służbowej. Wyjazd służbowy za granicę Polski do krajów Unii Europejskiej wiąże się z otrzymaniem diety zagranicznej właściwej dla państwa będącego docelowym punktem podróży. O tym, jaka jest wysokość diety dla danego kraju, można dowiedzieć się z załącznika do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Co do zasady stawki te obowiązują także pracowników spoza sfery budżetowej , chyba że pracodawca w regulaminie wynagradzania, układzie zbiorowym pracy lub w umowie o pracę postanowił inaczej. W umowie o pracę zawiera się zasady dotyczące podróży służbowej, jeśli pracodawca nie podlega pod układ zbiorowy pracy lub nie ma obowiązku tworzenia regulaminu wynagradzania.

Kiedy mamy do czynienia z podróżą służbową? Gdy łącznie spełnia ona 3 warunki:

reklama reklama



wyjazd na polecenie pracodawcy,

wyjazd poza stałe miejsce pracy oraz

wyjazd w celu wykonania zadania służbowego.

Podróż służbowa do więcej niż jednego państwa daje pracodawcy możliwość ustalenia więcej niż jednego państwa docelowego.

Początek i koniec służbowej podróży zagranicznej

Na wstępie należy określić, czy dana podróż spełnia przesłanki podróży służbowej. Następnie oblicza się jej długość. Początkiem zagranicznej podróży służbowej jest moment przekroczenia granicy Polski w drodze za granicę, a końcem przekroczenie granicy naszego kraju w drodze powrotnej. Inaczej sytuacja kształtuje się w sytuacji lotu samolotem. Zagraniczna podróż służbowa rozpoczyna swój bieg już w chwili startu samolotu lecącego za granicę, a kończy się w momencie pierwszego lądowania w Polsce w drodze powrotnej. Podobna zasada dotyczy przemieszczania się drogą morską. Wówczas zagraniczna podróż służbowa rozpoczyna się w chwili wypłynięcia statku z ostatniego portu w Polsce i kończy w momencie wpłynięcia do pierwszego portu na terytorium Polski.

Wysokość diety za dobę podróży zagranicznej oraz limitu na nocleg w poszczególnych państwach

Lp. Państwo Waluta Kwota diety Kwota limitu na nocleg 1 2 3 4 5 1 Afganistan EUR 47 140 2 Albania EUR 41 120 3 Algieria EUR 50 200 4 Andora jak w Hiszpanii 5 Angola USD 61 180 6 Arabia Saudyjska EUR 45 180 7 Argentyna USD 50 150 8 Armenia EUR 42 145 9 Australia AUD 88 250 10 Austria EUR 52 130 11 Azerbejdżan EUR 43 150 12 Bangladesz USD 50 120 13 Belgia EUR 48 160 14 Białoruś EUR 42 130 15 Bośnia i Hercegowina EUR 41 100 16 Brazylia EUR 43 120 17 Bułgaria EUR 40 120 18 Chile USD 60 120 19 Chiny EUR 55 170 20 Chorwacja EUR 42 125 21 Cypr EUR 43 160 22 Czechy EUR 41 120 23 Dania DKK 406 1 300 24 Egipt USD 55 150 25 Ekwador USD 44 110 26 Estonia EUR 41 100 27 Etiopia USD 55 300 28 Finlandia EUR 48 160 29 Francja EUR 50 180 30 Grecja EUR 48 140 31 Gruzja EUR 43 140 32 Hiszpania EUR 50 160 1 2 3 4 5 33 Indie EUR 38 190 34 Indonezja EUR 41 110 35 Irak USD 60 120 36 Iran EUR 41 95 37 Irlandia EUR 52 160 38 Islandia EUR 56 160 39 Izrael EUR 50 150 40 Japonia JPY 7 532 22 000 41 Jemen USD 48 160 42 Jordania EUR 40 95 43 Kambodża USD 45 100 44 Kanada CAD 71 190 45 Katar EUR 41 200 46 Kazachstan EUR 41 140 47 Kenia EUR 41 150 48 Kirgistan USD 41 150 49 Kolumbia USD 49 120 50 Kongo, Demokratyczna Republika Konga USD 66 220 51 Korea Południowa EUR 46 170 52 Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna EUR 48 170 53 Kostaryka USD 50 140 54 Kuba EUR 42 110 55 Kuwejt EUR 39 200 56 Laos USD 54 100 57 Liban USD 57 150 58 Libia EUR 52 100 59 Liechtenstein jak w Szwajcarii 60 Litwa EUR 39 130 61 Luksemburg jak w Belgii 62 Łotwa EUR 57 132 63 Macedonia EUR 39 125 64 Malezja EUR 41 140 65 Malta EUR 43 180 66 Maroko EUR 41 130 67 Meksyk USD 53 140 68 Mołdowa EUR 41 85 1 2 3 4 5 69 Monako jak we Francji 70 Mongolia EUR 45 140 71 Niderlandy EUR 50 130 72 Niemcy EUR 49 150 73 Nigeria EUR 46 240 74 Norwegia NOK 451 1 500 75 Nowa Zelandia USD 58 180 76 Oman EUR 40 240 77 Pakistan EUR 38 200 78 Palestyńska Władza Narodowa jak w Izraelu 79 Panama USD 52 140 80 Peru USD 50 150 81 Portugalia EUR 49 120 82 Republika Południowej Afryki USD 52 275 83 Rosja EUR 48 200 84 Rumunia EUR 38 100 85 San Marino jak we Włoszech 86 Senegal EUR 44 120 87 Republika Serbii i Republika Czarnogóry EUR 40 100 88 Singapur USD 56 230 89 Słowacja EUR 43 120 90 Słowenia EUR 41 130 91 Stany Zjednoczone Ameryki (USA), w tym: USD 59 200 – Nowy Jork – Waszyngton 350 300 92 Syria USD 50 150 93 Szwajcaria CHF 88 200 94 Szwecja SEK 459 1 800 95 Tadżykistan EUR 41 140 96 Tajlandia USD 42 110 97 Tanzania USD 53 150 98 Tunezja EUR 37 100 99 Turcja USD 53 173 100 Turkmenistan EUR 47 90 101 Ukraina EUR 41 180 102 Urugwaj USD 50 80 103 Uzbekistan EUR 41 140 104 Wenezuela USD 60 220 105 Węgry EUR 44 130 1 2 3 4 5 106 Wielka Brytania GBP 35 200 107 Wietnam USD 53 160 108 Włochy EUR 48 174 109 Wybrzeże Kości Słoniowej EUR 33 100 110 Zimbabwe EUR 39 90 111 Zjednoczone Emiraty Arabskie EUR 39 200 112 Państwa inne niż wymienione w lp.1–111 EUR 41 140

Przy podróżach do:

Gibraltaru dieta i kwota limitu na nocleg wynosi jak w Wielkiej Brytanii,

Hongkongu dieta wynosi 55 USD, a kwota limitu na nocleg 250 USD,

Tajwanu dieta wynosi 40 EUR, a kwota limitu na nocleg 142 EUR.

* Wiele osób pyta o stawki dla Holandii, gdyż nie mogą znaleźć ich w tabeli z załącznika do rozporządzenia. Tymczasem widnieje ona pod pozycją 71. i nazwą Niderlandy :)

Jak liczyć kwotę należnej diety?

O tym, jak wyliczyć należną pracownikowi dietę, traktuje § 13 ust. 3 rozporządzenia. Za każdą ukończoną dobę podróży zagranicznej przysługuje dieta w pełnej wysokości. Natomiast w przypadku jedynie części doby podróży zagranicznej stosuje się następujące zasady:

do 8 godzin –1/3 diety, ponad 8 do 12 godzin – 50% diety, ponad 12 godzin – dieta w pełnej wysokości.

Pracownik 14 stycznia 2020 r. wyleciał samolotem z Warszawy na polecenie pracodawcy na spotkanie służbowe do Berlina. Podróż wraz z powrotem trwała 50 godz. Dla Niemiec kwota diety wynosi 49 euro. Pracodawca rozliczając dietę powinien posłużyć się podanym przykładem: 49 euro x 2 + 49 euro x 1/3 = 98 euro + 16,33 euro = 114,33 euro

Pomniejszenie diety o zagwarantowane wyżywienie

W przypadku zapewnienia pracownikowi bezpłatnego, całodobowego wyżywienia, przysługuje mu niższa dieta, a mianowicie 25% diety ustalonej zgodnie z powyższymi zasadami z § 13 ust. 3 omawianego rozporządzenia.

Przyjmuje się, że koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, stanowi odpowiednio: