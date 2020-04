Sprowadzanie do Polski urn z prochami osób zmarłych za granicą dozwolone od 7 kwietnia 2020 r.

FPP: GIS zezwolił na sprowadzanie do Polski urn z prochami osób zmarłych za granicą

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) zainterweniowała w sprawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. dotyczącego ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Interwencja FPP dotyczyła zakazu sprowadzania z zagranicy i wywozu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwłok i szczątków ludzkich. Regulacja ta pozostawiła rodziny osób zmarłych za granicą bez możliwości sprowadzenia i pochowania swoich bliskich. Co więcej, zakaz ten dotyczył zwłok oraz szczątków ludzkich niezależnie od przyczyny zgonu i obejmował także skremowane szczątki. Federacja Przedsiębiorców Polskich zwróciła się do Głównego Inspektora Sanitarnego z interwencją o wyłączenie z tego zakazu urn z prochami. GIS uznał argumentację FPP i 7 kwietnia opublikował zmianę do Rozporządzenia dopuszczającą sprowadzanie urn z prochami.

W związku z zaistniałą sytuacją to rodziny były zmuszone ponosić ogromne koszty przechowywania zwłok zagranicą. Co więcej – nie było możliwości określenia zakończenia zakazu, ze względu na nieprzewidywalność sytuacji epidemicznej w kraju i zagranicą. Tymczasem spopielone szczątki są bezpieczne niezależnie od przyczyny zgonu, tak więc zakaz ten nie znajdował uzasadnienia merytorycznego.

„Obecna sytuacja jest niezwykle trudna dla wszystkich. Nie wyobrażam sobie tragedii rodzin, które nie mogłyby pochować swoich bliskich – co więcej, nie miałyby pewności kiedy będzie to w ogóle możliwe. Koszty przechowywania zwłok za granicą są bardzo wysokie, często nie do udźwignięcia dla przeciętnego Kowalskiego. Dziękujemy GIS za wsłuchanie się w uzasadnione merytorycznie głosy przedsiębiorców branży pogrzebowej, którzy w tych ciężkich chwilach są dla rodzin ogromnym wsparciem” – komentuje Sylwia Szczepańska, dyrektor ds. dialogu Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP).

Z dniem 7 kwietnia 2020 r. dozwolone jest sprowadzanie z zagranicy i wywóz poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewóz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szczątków powstałych ze spopielenia zwłok, po uzyskaniu stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1473).

Źródło: Federacja Przedsiębiorców Polskich

