Wniosek o ogłoszenie upadłości w czasie zagrożenia epidemią i w czasie epidemii

Wsparcie dla przedsiębiorców – propozycje Ministerstwa Sprawiedliwości w nowej Tarczy antykryzysowej

Niewypłacalność firmy spowodowana COVID-19 nie wiąże się już z obowiązkiem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w czasie zagrożenia epidemią i w czasie epidemii.

Takie rozwiązanie, przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości z myślą o przedsiębiorcach, którzy wpadają w problemy z powodu pandemii koronawirusa, znalazło się w uchwalonej przez Sejm i podpisanej przez Prezydenta RP nowej Tarczy antykryzysowej 2.0.

Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Ministerstwem Aktywów Państwowych oraz Prokuratorią Generalną RP przygotowało zmianę dotyczącą obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Prawo upadłościowe przewiduje, że dłużnik musi w ciągu 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o jej ogłoszenie. Termin ten - dzięki zmianie przepisów - nie rozpocznie biegu, a rozpoczęty ulegnie przerwaniu, jeżeli niewypłacalność powstała w czasie zagrożenia epidemicznego albo w czasie epidemii. Po odwołaniu stanu epidemii termin będzie biec na nowo.

Rozwiązanie to jest skierowane do tych przedsiębiorców, którzy byli wypłacalni przed powstaniem stanu zagrożenia epidemicznego, a których niewypłacalność jest konsekwencją okoliczności związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Wprowadzona do Tarczy antykryzysowej propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości umożliwi skoncentrowanie się na ratowaniu przedsiębiorstw, także z wykorzystaniem środków, które są udostępniane w ramach kolejnych regulacji przygotowanych przez rząd, bez potrzeby składania wniosków o ogłoszenie upadłości.

