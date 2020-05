Egzaminy adwokackie i radcowskie według „starego" stanu prawnego

Informacja dla zdających egzamin adwokacki i radcowski w dniach 23-26 czerwca 2020 roku

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje osoby zdające egzaminy adwokacki i radcowski w terminie dodatkowym, czyli w czerwcu br., wyznaczone początkowo na 24-27 marca 2020 r. i przełożone z powodu epidemii koronawirusa, że w czasie czerwcowych egzaminów zadania będą rozwiązywane na podstawie stanu prawnego obowiązującego w pierwotnym terminie egzaminów.

Zdający, którzy przygotowywali się pierwotnie do egzaminów w marcu br., nie powinni odczuwać negatywnych skutków związanych z ogłoszonym stanem epidemii w kraju i przesunięciem terminu egzaminów. Dlatego będą zdawać to, co było przedmiotem ich nauki podczas aplikacji.

Przewodniczący zespołów do przygotowania zadań na egzaminy radcowski i adwokacki podają do wiadomości, że podczas czerwcowych egzaminów przy rozwiązywaniu zadań stosowany będzie stan prawny obowiązujący 24-27 marca 2020 r. Będą to uwzględniać udostępniane zdającym na salach egzaminacyjnych systemy informacji prawnej.

Zadania nie będą dotyczyć ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z 2 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 374, z późn. zm.) ani pozostałych przepisów, wprowadzonych w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii, jak i innych przepisów, które weszły w życie po marcowym terminie egzaminu.

Ministerstwo Sprawiedliwości wystąpiło do Głównego Inspektora Sanitarnego o wydanie szczegółowych wytycznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminów radcowskiego i adwokackiego w dniach 23-26 czerwca 2020 r.

Te wytyczne zostaną przesłane do przewodniczących komisji egzaminacyjnych, dziekanów Okręgowych Rad Adwokackich i Okręgowych Izb Radców Prawnych, by zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa sanitarnego dla wszystkich zdających.

