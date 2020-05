Dodatkowe egzaminy adwokackie i radcowskie w 2020 r. - w jakim terminie?

Dodatkowy termin egzaminów adwokackiego i radcowskiego w 2020 roku już ustalony

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Krajowej Rady Radców Prawnych, wyznaczył dodatkowy termin egzaminu adwokackiego i egzaminu radcowskiego na dni 23–26 czerwca 2020 r.

Egzaminy te zostaną przeprowadzone przez Komisje Egzaminacyjne powołane przez Ministra Sprawiedliwości, wskazane w ogłoszeniach zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej 4 grudnia 2019 r.

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-egzaminie-adwokackim-w-2020-r https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-egzaminie-radcowskim-w-2020-r

Wyznaczenie dodatkowego terminu egzaminów nastąpiło po uzyskaniu przez Ministra Sprawiedliwości rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wejściu w życie rozporządzenia Rady Ministrów z 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Na ich podstawie spod obowiązujących zakazów i ograniczeń wyłączono m.in. organizację i przeprowadzanie egzaminów adwokackiego i radcowskiego.

Po odwołaniu egzaminów w marcu br. wprowadzone zostały przepisy korzystne dla osób, które przystąpią do dodatkowych egzaminów. W ustawie Tarcza antykryzysowa 1.0 przyznane zostało im prawo do dodatkowego 7–dniowego bezpłatnego urlopu, a w ustawie Tarcza 3.0 - prawo do urlopu płatnego, w części niewykorzystanej w marcu z powodu odwołania egzaminu.

Dziekani okręgowych rad adwokackich i okręgowych izb radców prawnych, przy których mają swe siedziby komisje egzaminacyjne, poinformowali o zapewnieniu sal spełniających wymogi prawidłowego przeprowadzenia egzaminów, w tym zachowania odpowiednich warunków, zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Dotyczy to zwłaszcza powierzchni sal, uzależnionej od liczby zdających, przy zachowaniu co najmniej dwóch metrów odstępu między uczestnikami egzaminu, a także zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa.

