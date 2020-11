Do kiedy wniosek o 300+?

30 listopada to ostatni dzień, w którym można złożyć wniosek o świadczenie z programu „Dobry Start” tzw. 300+.

Kto może skorzystać?

To świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Wniosek można złożyć elektronicznie za pomocą kreatora, który jest dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.