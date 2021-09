Obostrzenia na październik 2021 r. zawarto w nowym rozporządzeniu Rady Ministrów. Aktualne obostrzenia mają zostać przedłużone do 31 października.

Obostrzenia - październik 2021 (Polska)

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii został skierowany do podpisu Prezesa Rady Ministrów

Jak wskazano w uzasadnieniu, rozporządzenie przewiduje:

"1) przedłużenie do dnia 31 października 2021 r. obowiązywania aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów określonych przepisami modyfikowanego aktu normatywnego;

2) umożliwienie uruchomienia międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej na odcinku z Ukrainą (tj. w szczególności uruchomienie przez Koleje Ukraińskie pociągów w relacji Kijów – Przemyśl – Kijów). Wprowadzenie przedmiotowego rozwiązania ma zapewnić możliwość realizacji zaplanowanej oferty przewozowej w celu spełnienia oczekiwań społecznych w kolejowych przewozach pasażerskich;

3) zwolnienie z obowiązku wypełniania karty lokalizacyjnej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa wykonujących zadania służbowe oraz osób, wobec których są wykonywane czynności służbowe, np. konwojowanych przez funkcjonariuszy Policji, co jest uzasadnione specyfiką powyższych zadań;

4) wprowadzenie regulacji dotyczących wydawania unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID osobie, która została zaszczepiona przeciwko COVID-19 poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej;

5) doprecyzowanie przepisów dotyczących posługiwania się unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID w kontekście uznawania za równoważne z tym zaświadczeniem, zaświadczeń, o których mowa w decyzjach wykonawczych Komisji (UE):

a) nr 2021/1380 z dnia 19 sierpnia 2021 r. ustanawiającej równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Ukrainę z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 (Dz. Urz. UE L 297 z 20.08.2021, str. 35),

b) nr 2021/1381 z dnia 19 sierpnia 2021 r. ustanawiającej równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Republikę Macedonii Północnej z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 (Dz. Urz. UE L 297 z 20.08.2021, str. 38),

c) nr 2021/1382 z dnia 19 sierpnia 2021 r. ustanawiającej równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Republikę Turcji z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 (Dz. Urz. UE L 297 z 20.08.2021, str. 41),

d) przyszłych decyzjach wykonawczych Komisji (UE) wydanych i podanych do publicznej wiadomości zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19 (Dz. Urz. UE L 211 z 15.06.2021, str. 1);

6) doprecyzowanie przepisu statuującego uprawnienie zwolnienia z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej (w odniesieniu do uczestnika międzynarodowej konferencji, organizowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez instytucję państwową lub samorządową);

7) rozszerzenie katalogu podmiotów, które są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej (osoby realizujące prawomocne orzeczenie sądu lub ugodę zawartą przed sądem ustalające kontakty z małoletnim dzieckiem, które przebywa na terenie innego państwa niż miejsce pobytu rodzica, dla którego określono kontakty);

8) rozszerzenie katalogu sytuacji, do których nie stosuje się nakazu zasłaniania ust i nosa – o egzaminy dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i sprawdziany dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych".

Kiedy wejście w życie nowych przepisów?

Ważne! Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 30 września 2021 r.