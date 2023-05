Drogówka. Policyjna akcja „Prędkość” w całej Polsce

500 plus do 800 plus. Jak podwyżka świadczenia wpłynie na inflację w 2024 r.?

Podwyżka świadczenia 500 plus do 800 plus przyczyni się do wzrostu średniorocznej inflacji konsumenckiej CPI do 8,5% w 2024 r. - prognozuje Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP).