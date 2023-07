Dobry Start już 24 lipca 2023 r. na Twoim koncie!

Od 1 lipca do 30 listopada 2023 r. można składać wnioski o świadczenie z programu Dobry Start na rok szkolny 2023/2024. To 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego uczącego się dziecka. Wsparcie przysługuje raz w roku – na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat lub 24 lat w przypadku ucznia z niepełnosprawnością.

Dokumenty można składać wyłącznie drogą elektroniczną, a świadczenie jest wypłacane wyłącznie na rachunek płatniczy. Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września.