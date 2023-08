3 mln zł na automatyzację i robotyzację firm! Złóż wniosek jak najszybciej

Dynamicznie zmieniający się rynek zmusza przedsiębiorców do ciągłego rozwoju – nie tylko dostosowywania procesów produkcji do zachodzących zmian technologicznych i cyfrowych ale też często – do bycia o krok przed tymi zmianami. Zastosowanie nowych technologii w przedsiębiorstwach to dziś konieczność – aby firma mogła nie tylko utrzymać, ale też zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku