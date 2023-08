Air Show 2023 r. w Radomiu: Drugi dzień pokazów lotniczych

Zgodnie z art. 22 Kodeksu wyborczego, wyborca może wnieść do właściwego miejscowo wójta reklamację na nieprawidłowości w Centralnym Rejestrze Wyborców, jeżeli nie został on ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców lub nie ujęto go w żadnym obwodzie głosowania albo został on nieprawidłowo ujęty w obwodzie głosowania.