PiS wygra wybory w niedzielę. Ale rządzić nie będzie! Potwierdza to kolejny sondaż

Z kolejnego już sondażu przed wyborami do Sejmu i Senatu wynika, że wybory w dniu 15 października 2023 r. wygra Prawo i Sprawiedliwość ale liczba posłów jaką wprowadzi to ugrupowanie do Sejmu będzie zbyt mała, by mogło rządzić samodzielnie.

Sondaż: PiS - 33,9 proc.; KO - 27 proc.; Trzecia Droga - 11 proc.; Lewica - 9,7 proc.; Konfederacja - 8,2 proc. Z sondażu IBRiS dla „Wydarzeń” Polsatu, opublikowanego 13 października 2023 r. wynika, że na PiS chce obecnie głosować 33,9 proc. wyborców, na KO - 27 proc., na Trzecią Drogę - 11 proc., na Lewicę – 9,7 proc., na Konfederację - 8,2 proc. wyborców. Natomiast poniżej progu 5% (gwarantującego wprowadzenie posłów do Sejmu) znaleźliby się Bezpartyjni Samorządowcy z 2,3 proc. poparcia. REKLAMA Jak wynika z sondażu, na inną partię chce głosować 0,5 proc. badanych. Zgodnie z sondażem, spadł odsetek osób niezdecydowanych, na którą partię zagłosować (z 8,1 proc. na 7,5 proc.). Z badania - opublikowanego w piątek na portalu Interia - wynika ponadto, że 58,7 proc. respondentów zdecydowanie zamierza wziąć udział w niedzielnym głosowaniu; 6 proc. "raczej" zamierza zagłosować. Brak zamiaru pójścia na wybory zadeklarowało 33,7 proc. respondentów, w tym 14,6 proc. "raczej" nie weźmie w nich udziału, a 19,1 "zdecydowanie" nie pójdzie na wybory. 1,6 proc. badanych jeszcze nie wie, czy weźmie udział w głosowaniu. Referendum 2023 REKLAMA Jak zauważa Interia, spośród osób deklarujących chęć udziału w wyborach, 40,4 proc. deklaruje również zdecydowaną chęć udziału w referendum; "raczej tak" odpowiedziało 9,9 proc. badanych. Zdecydowanie nie" odpowiedziało 41,4 proc. badanych; "raczej nie" - 4,9 proc. wyborców. Odsetek niezdecydowanych wynosi 3,4 proc. Badanie na zlecenie „Wydarzeń” Telewizji Polsat zrealizowano w dniach 10-12 października metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na grupie 1921 osób. Na pytanie o preferencje odpowiadało 1243 respondentów. (PAP) Dalszy ciąg materiału pod wideo Autorka: Daria Al Shehabi dsk/ sdd/