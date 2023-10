Jaka prognozowana frekwencja w referendum 2023

Jaka frekwencja w referendum 2023? Jak wynika z badania exit poll, przeprowadzonego przez Ipsos w referendum, które odbyło się wraz z wyborami parlamentarnymi, wzięło udział 40 proc. uprawnionych.

W referendum, które odbyło się wraz z wyborami parlamentarnymi, wzięło udział 40 proc. uprawnionych. Największy udział w referendum odnotowano na wsi – tam udział wzięło 47,5 proc. uprawnionych. W miastach do 50 tys. mieszkańców udział wzięło 38,3 proc., w miastach od 50 tys. do 200 tys. frekwencja wyniosła 35,1 proc. W większych ośrodkach miejskich – liczących od 201 do 500 tys. mieszkańców – frekwencja wyniosła 33 proc., a w największych miastach – 29,2 proc. – wynika z badania exit poll, przeprowadzonego przez Ipsos.

Gdzie odnotowano największą frekwencję w referendum

Największą frekwencję w referendum odnotowano w woj. podkarpackim, gdzie udział wzięło 52,9 proc. osób przebadanych przez Ipsos. W woj. dolnośląskim udział w referendum wzięło 34,6 proc. uprawnionych, w kujawsko-pomorskim – 39,2 proc., w lubelskim – 48,4 proc., w lubuskim 30,3 proc. Zadeklarowana w badaniu Ipsos frekwencja w referendum wyniosła w województwie łódzkim 40,1 proc., w małopolskim 44,3, w mazowieckim 40,7 proc., w woj. opolskim 32,3 proc. W woj. podlaskim frekwencja wyniosła 45,6 proc., w pomorskim – 32,3 proc., w woj. śląskim 39,1 proc. Wg Ipsos, w woj. świętokrzyskim frekwencja sięgnęła 49,6 proc., w woj. warmińsko-mazurskim – 38,6 proc., w wielkopolskim – 35,4 proc., zaś w zachodniopomorskim – 31,2 proc. (PAP)