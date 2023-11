Codziennie potrzeba 100 ciężarówek z pomocą dla mieszkańców Strefy Gazy. PCK rusza ze zbiórką finansową

W Strefie Gazy panują tragiczne warunki humanitarne. Codziennie niezbędnych jest około 100 ciężarówek z pomocą. Polski Czerwony Krzyż uruchomił zbiórkę. Jak można wesprzeć?

Konieczna pomoc humanitarna dla Strefy Gazy

Od 7 października, czyli początku wojny z Izraelem, zginęło już co najmniej 10 569 Palestyńczyków ze Strefy Gazy - powiadomił w środę resort zdrowia tej półenklawy, kontrolowanej przez organizację terrorystyczną Hamas. Wśród ofiar znajduje się 4324 dzieci.

Wsparcie humanitarne od Palestyńskiego Czerwonego Półksiężyca w Strefie Gazy otrzymało ok. 40 tysięcy osób, a wsparcie psychospołeczne 2 800" - poinformował Polski Czerwony Krzyż w przekazanym PAP komunikacie

Jak zaznaczono, "Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża wraz z Międzynarodową Federacją Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz Palestyńskim Czerwonym Półksiężycem i izraelskim Magen David Adom nieustannie zabiegają o ochronę cywilów, personelu medycznego, szpitali, punktów sanitarnych, karetek pogotowia i dostaw pomocy humanitarnej".

Poinformowano, że "najgorsze warunki humanitarne panują obecnie w mieście Gaza". "Aby zapewnić pierwszą pomoc i podstawowe usługi zdrowotne przez całą dobę w ekstremalnie niebezpiecznych warunkach pracują Zespoły Palestyńskiego Czerwonego Półksiężyca" - czytamy w komunikacie.

Codziennie potrzeba 100 ciężarówek z pomocą

Magen David Adom na terenie Izraela zmobilizował 1 500 ambulansów oraz 10 tysięcy wolontariuszy, w tym ratowników medycznych. Trwa powszechna akcja oddawania krwi, do tej pory MDA zebrało już 50 tys. jednostek.

Do pomocy osobom dotkniętym konfliktem w regionie włączył się Egipski Czerwony Półksiężyc. Ze względu na ryzyko dalszej eskalacji konfliktu w stan gotowości postawione są również stowarzyszenia w Syrii, Libanie oraz Jordanii.

W komunikacie przekazano, że "do Strefy Gazy dotarł zespół chirurgów wojennych i specjalista do wykrywania skażeń, wraz z sześcioma ciężarówkami przewożącymi materiały medyczne dla ok. 5 tysięcy pacjentów i środki do uzdatniania 50 tysięcy litrów wody". "Kolejne dostawy pomocy humanitarnej czekają na bezpieczny przejazd do terenów dotkniętych kryzysem" - dodano.

Według ONZ obecnie codziennie potrzeba 100 ciężarówek z pomocą, aby zapewnić tylko najpotrzebniejsze rzeczy ponad 2 mln mieszkańców Strefy Gazy.

"W odpowiedzi na sytuację Polski Czerwony Krzyż ogłosił zbiórkę finansową" - poinformował Michał Mikołajczyk, członek Zarządu Głównego PCK.

Jak można wesprzeć Polski Czerwony Krzyż

Wsparcie można wpłacać na konto - 53 1160 2202 0000 0005 8915 5831 z dopiskiem "Bliski Wschód", bądź za pośrednictwem BLIK: tel. 794 33 22 11 z dopiskiem "Bliski Wschód".

