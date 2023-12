Donald Tusk wybrany prezesem Rady Ministrów. Większość rządowa liczy 248 posłów

Sejm w poniedziałek 11 grudnia 2023 r. wybrał Donalda Tuska na prezesa Rady Ministrów. Za głosowało 248 posłów, przeciw – 201.

Sejm wybrał Donalda Tuska na szefa rządu w tzw. drugim kroku konstytucyjnym.



W głosowaniu brało udział 449 posłów. Za wyborem Donalda Tuska na premiera głosowało 248 posłów – 157 posłów KO, 33 posłów Polski 2050-TD, 32 posłów PSL-TD, 26 posłów Lewicy.



Głosy przeciwko oddało 201 posłów – 181 posłów PiS, 17 posłów Konfederacji i trzech posłów Kukiz’15. Nikt się nie wstrzymał od głosu.



Nie głosowało 9 posłów PiS: Adam Andruszkiewicz, Jan Krzysztof Ardanowski, Marek Ast, Grzegorz Gaża, Krzysztof Lipiec, Grzegorz Matusiak, Szymon Szynkowski vel Sęk, Agnieszka Ścigaj i Zbigniew Ziobro, a także poseł Konfederacji Krzysztof Bosak.

REKLAMA

Wybór rządu w drugim kroku konstytucyjnym

Wobec nieudzielenia wotum zaufania gabinetowi Mateusza Morawieckiego inicjatywa wyboru rządu przeszła do Sejmu. Grupa 248 posłów zgłosiła kandydaturę Donalda Tuska na stanowisko prezesa Rady Ministrów. Wniosek podpisali wszyscy posłowie Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Lewicy.



We wtorek 12 grudnia o godzinie 10 nowy Prezes Rady Ministrów ma przedstawić program działania oraz skład rządu wraz z wnioskiem w sprawie wyboru Rady Ministrów. Według harmonogramu głosowanie odbędzie się o godz. 16.



Sejm wybiera Prezesa Rady Ministrów oraz proponowanych przez niego członków Rady Ministrów bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Następnie prezydent powołuje tak wybrany rząd i odbiera od niego przysięgę.