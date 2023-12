Ministrowie w rządzie Tuska. Kto w nim zasiądzie?

Donald Tusk przedstawi skład Rady Ministrów na posiedzeniu Sejmu we wtorek 12 grudnia; kandydaci na ministrów są przygotowani do rozpoczęcia pracy kwadrans po otrzymaniu powołania - powiedział rzecznik PO Jan Grabiec.

Ministrowie w rządzie Donalda Tuska

W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie Donalda Tuska - kandydata KO, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy na premiera - z kandydatami na ministrów. Tusk powiedział dziennikarzom, że było to "robocze spotkanie z kandydatami do przyszłego gabinetu". "Kandydaci na ministrów są przygotowani do rozpoczęcia pracy kwadrans po otrzymaniu powołania" - powiedział po spotkaniu rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec, który - według nieoficjalnych informacji - ma zostać szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Rzecznik PO wskazał kiedy członkowie rządu Donalda Tuska zostaną oficjalnie przedstawieni. "Premier Donald Tusk przedstawi skład Rady Ministrów Sejmowi na posiedzeniu we wtorek 12 grudnia, wtedy, kiedy już będzie oficjalnie premierem. Sejm wysłucha propozycji składu tego rządu i nastąpi głosowanie nad wyborem Rady Ministrów" - powiedział. "To jest moment, w którym właściwie rząd zaczyna pracę" - dodał.

Polityk PO podkreślił przy tym, że jest mnóstwo problemów, które wymagają natychmiastowego rozwiązania. "A właściwie powinny być rozwiązane w ostatnich trzech-czterech miesiącach, a nie zostały rozwiązane i grożą paraliżem wielu dziedzin życia" - powiedział rzecznik PO.

Wśród nich wskazał m.in. na służbę zdrowia, kwestie dot. funkcjonowania górnictwa, a nawet kwestie funkcjonowania korespondencji urzędowej. "To wszystko zostało zaniedbane, zawalone, nie jest przygotowane. I trzeba podjąć bardzo szybkie kroki - i organizacyjne i legislacyjne - żeby nie doprowadzić do paraliżu państwa. Taki nam zostawia spadek rząd premiera Mateusza Morawieckiego" - powiedział Grabiec.

Skład Rady Ministrów

We wtorek 12. grudnia o godzinie 9.00 nowy Prezes Rady Ministrów przedstawi program działania oraz skład rządu wraz z wnioskiem w sprawie wyboru Rady Ministrów. Według harmonogramu głosowanie odbędzie się o godz. 15.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Sejm wybiera Prezesa Rady Ministrów oraz proponowanych przez niego członków Rady Ministrów bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Autor: Daria Kania