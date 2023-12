1500 zł babciowego miesięcznie już od 2024 roku - jakie warunki trzeba spełnić?

Babciowe w wysokości 1500 zł miesięcznie zostanie wprowadzone już od 2024 roku, w ramach nowego programu wsparcia finansowego dla rodzin pod hasłem "Aktywny Rodzic". To jest już pewne. Przyjrzymy się szczegółom tego świadczenia oraz warunkom, jakie trzeba będzie spełnić.

Babciowe to nowe świadczenie zapowiedziane przez premiera Donalda Tuska, które ma być odpowiedzią na potrzeby współczesnych rodzin polskich. W przeciwieństwie do programu 500 plus (od stycznia 800 plus), który miał charakter głównie socjalny, babciowe ma koncentrować się na wsparciu demograficznym i ekonomicznym, zachęcając kobiety do powrotu na rynek pracy po macierzyństwie.

Donald Tusk w exposé wygłoszonym w Sejmie w dniu 12 grudnia potwierdził, że babciowe zostanie wprowadzone już w 2024 roku. Następnie usłyszeliśmy informację, że w budżecie państwa na przyszły rok mają być zapewnione środki na babciowe, w ramach nowego programu "Aktywny Rodzic".

Warunki otrzymania 1500 zł babciowego

Aktualnie wiadomo, że w celu skorzystania z 1500 zł babciowego miesięcznie, należy spełnić poniższe warunki:

Powrót do pracy - świadczenie będzie przysługiwało matkom, które zdecydują się na powrót do pracy po urodzeniu dziecka. Jest to kluczowy warunek, który ma na celu nie tylko wsparcie finansowe rodzin, ale także stymulowanie aktywności zawodowej kobiet.

- świadczenie będzie przysługiwało matkom, które zdecydują się na powrót do pracy po urodzeniu dziecka. Jest to kluczowy warunek, który ma na celu nie tylko wsparcie finansowe rodzin, ale także stymulowanie aktywności zawodowej kobiet. Dochód na poziomie minimalnym - aby kwalifikować się do programu, dochód rodzica musi osiągnąć przynajmniej poziom najniższego krajowego wynagrodzenia. W 2024 roku minimalne wynagrodzenie ma wynosić 4242 zł brutto od stycznia, a od lipca wzrośnie do 4300 zł brutto.

Wpływ na gospodarkę i budżet państwa

Babciowe jest postrzegany przez pomysłodawców tego świadczenia nie tylko jako wsparcie dla rodzin, ale także jako inwestycja w gospodarkę. Poprzez zachęcanie kobiet do powrotu do pracy, ma potencjalnie zwiększyć aktywność zawodową i przyczynić się do wzrostu gospodarczego.

Co więcej, choć to nowe świadczeni będzie miało swój koszt dla budżetu państwa, szacowany przez ekspertów na około 3-5 mld zł rocznie, oczekuje się, że będzie on częściowo samofinansujący się poprzez składki odprowadzane od wynagrodzeń.

Babciowe a 500 Plus

Warto porównać babciowe z programem 500 plus (za chwilę już 800 plus), który od 2016 roku jest głównym instrumentem wsparcia rodzin w Polsce. Podczas gdy 500 plus miało charakter głównie socjalny, babciowe kładzie większy nacisk na aspekty demograficzne i ekonomiczne, stawiając na aktywizację zawodową rodziców. Poza tym, babciowe będzie dostępne pod warunkiem, że matka powróci do pracy, a takiego warunku nie ma w przypadku świadczenia 500 plus.

Jednakże, jak każdy nowy program, będzie on z pewnością wymagał dokładnej analizy i ewentualnych dostosowań, aby efektywnie służyć swoim celom. Czas pokaże, jak program wpłynie na rynek pracy, demografię oraz sytuację finansową rodzin.