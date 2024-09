Babciowe 1500 zł w całości pójdzie na żłobek. Opłata się jakby „wyzeruje” - takie rozwiązanie wprowadza miasto Szczecin

Babciowe zostanie w całości skonsumowane przez samorząd. Miasto Szczecin podnosi opłatę za miejsce w żłobku z 572 zł do 1500 zł miesięcznie, ale koszty ponoszone przez rodziców mają się zmniejszyć, ponieważ zapłacą oni tylko za wyżywienie dziecka 12 zł dziennie. Tym samy samorząd w całości skorzysta z rządowego programu Aktywny Rodzic.

Gdzie pójdą pieniądze z babciowego? Samorząd Szczecina chce w całości skorzystać z rządowego programu Aktywny Rodzic i świadczenia "Aktywnie w żłobku", które przewiduje dotację 1500 zł miesięcznie na jedno dziecko objęte opieką żłobkową. Prezydent Szczecina Piotr Krzystek przekazał, że przygotowana została uchwała w tej sprawie, która ma być głosowania na najbliższym posiedzeniu rady miasta.

REKLAMA

Babciowe 1500 zł na żłobek. Tym samym opłata za pobyt w żłobku wyniesie dla rodziców zero złotych

REKLAMA

"Chcemy zaproponować mieszkańcom Szczecina, żeby opłata za pobyt w żłobku wynosiła dla rodziców zero złotych" – zapowiedział Krzystek. "Opłata będzie wynosiła 1500 zł, będziemy mogli w ten sposób skorzystać z dofinansowania 1500, ale po stronie rodziców zero. Jedynym elementem, który pozostanie, będzie finansowanie wyżywienia dzieci" – wyjaśnił.

Towarzyszący Krzystkowi zastępca prezydenta Łukasz Kadłubowski, zaznaczył, że "miasto nie zarobi na dofinansowaniu", bo koszt utrzymania jednego dziecka w żłobku w Szczecinie sięga 1750 zł miesięcznie. Obowiązująca teraz opłata wynosi 572 zł, czyli pokrywa ok. 33 proc. kosztów ponoszonych przez gminę.

Opłata za żłobek się jakby "wyzeruje". Będzie tylko opłata za wyżywienie, 12 lub 12,5 zł dziennie

Rodzice płacą 172 zł, bo 400 zł to tzw. żłobkowe wypłacane przez ZUS. Od 1 października rodzice będą mogli składać wnioski o babciowe. Kiedy otrzymają 1,5 tys. zł dofinansowania, opłata za żłobek się jakby "wyzeruje". "Będzie tylko opłata za wyżywienie, 12 lub 12,5 zł dziennie" – przekazał Kadłubowski.

12 złotych to stawka w żłobku jednozmianowym lub klubie dziecięcym; 12,5 zł w żłobku dwuzmianowym. Średnio dziecko spędza w placówce 20 dni miesięcznie, więc opłata wyniesie 240-250 zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Obowiązująca teraz stawka za posiłki to 9 zł dziennie, czyli 180 zł za miesiąc. Planowaną podwyżkę miasto wytłumaczyło w komunikacie do mediów "rosnącymi kosztami pracy, wzrostem cen towarów i usług".

Wiceprezydent Kadłubowski przypomniał, że system finansowania opieki nad dziećmi uwzględnia Kartę Dużej Rodziny, czyli drugie dziecko jest zwolnione z 50 proc. opłat za wyżywienie, trzecie ma ulgę 75 proc., kolejne dzieci mają posiłki za darmo.

Babciowe, czyli program "Aktywny Rodzic" znacznie odciąży budżet samorządu

REKLAMA

Krzystek podkreślał, że program Aktywny Rodzic "znacznie odciąży budżet" samorządu. Zapowiedział, że w najbliższym czasie powstanie 500 nowych miejsc żłobkowych w publicznych placówkach (budowany jest nowy żłobek, powstają klubiki dziecięce w ramach inwestycji mieszkaniowych TBS). W prywatnych żłobkach i klubikach jest 1700 miejsc, zapewniona więc będzie opieka dla ok. 4 tys. maluchów. Wg analiz UM to niemal w całości zabezpieczy potrzeby mieszkańców.

"Wiemy, że miejsca w żłobku pomagają młodym rodzicom w aktywizacji, w powrocie do pracy" – powiedział prezydent Szczecina. "Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom rządu, aby te miejsca były nieodpłatne dla rodziców" - dodał.

Obecny na plenerowym briefingu dot. żłobków poseł PO ze Szczecina, wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka, przypomniał, że tzw. babciowe jest zrealizowaną obietnicą wyborczą. "W budżecie na przyszły rok zabezpieczamy prawie 8,5 mld zł na ten program, co pozwoli rodzicom posłać dzieci do żłobka i za te żłobki, np. w Szczecinie, nie płacić. Jest to bardzo istotny element polityki prorodzinnej, na którą stawiamy" – powiedział Marchewka. "Na samorządzie spoczywa odpowiedzialność za prowadzenie opieki żłobkowej, ale w tym wypadku to rząd bardzo mocno odciąża miasta czy gminy w realizacji tych przedsięwzięć" - stwierdził.

Babciowe to trzy rodzaje świadczeń dla rodziców z małymi dziećmi. "Aktywnie w żłobku" to jedno z nich

Program "Aktywny rodzic", przyjęty ustawą w maju br., przewiduje trzy rodzaje świadczeń. Klasyczne "babciowe" na organizację domowej opieki nad dzieckiem w wieku 12-35 miesięcy, ale też "Aktywnie w żłobku" kierowane do rodziców dzieci uczęszczających do instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. Rodzice, którzy złożą stosowne dokumenty w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych będą mogli skorzystać z dopłaty 1,5 tys. zł (na dziecko niepełnosprawne 1,9 tys. zł). Uzyskane dofinansowanie będzie przekazywane bezpośrednio na rachunek placówki.