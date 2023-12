Oferują pomoc w wypełnieniu wniosku o 800 plus. ZUS ostrzega przed oszustami

"Docierają do nas informacje dotyczące oszustów, którzy w rozmowach telefonicznych oferują pomoc w wypełnieniu wniosku w sprawie świadczenia 800 plus. Żądają w zamian kilkadziesiąt złotych" – przekazał PAP rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

"W ostatnich tygodniach w internecie pojawiły się również fałszywe doniesienia dotyczące rzekomego wyrównania świadczenia wychowawczego z kwoty 500 zł do 800 zł za okres od sierpnia 2023 r. do końca bieżącego roku" – dodał rzecznik.

800 plus od 1 stycznia 2024 r.

Przypomniał, że zgodnie z ustawą wysokość świadczenia wychowawczego do końca 2023 r. to 500 zł na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie wychowawcze 500 plus zmieni się w 800 plus.

"Podwyżka do 800 zł nastąpi automatycznie bez konieczności składania wniosku. Po nowym roku uprawnieni otrzymają wypłaty w nowej wysokości, a o tym fakcie zostaną poinformowani na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS" – podkreślił Żebrowski.

800 plus a urodzenie dziecka

Zaznaczył, że wyjątek stanowią rodzice nowo narodzonych dzieci – oni mają trzy miesiące na złożenie wniosku.

"Jeżeli zrobią to w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin swojej pociechy, to otrzymają świadczenie z wyrównaniem. Zasada trzech miesięcy dotyczy również przypadku objęcia dziecka opieką, przysposobienia lub faktycznego umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej lub w pieczy zastępczej" – wskazał rzecznik.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy w programie 800 plus, który rozpocznie się 1 czerwca 2024 r., będzie można składać od lutego za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS, Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia czy bankowości elektronicznej banków lub SKOK, które współpracują z ZUS.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec

