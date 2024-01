Od 18 stycznia 2024 r. można składać wnioski o dopłatę do składki na ubezpieczenie zwierząt

Od 18 stycznia 2024 r. producenci rolni, którzy ubezpieczyli drób, bydło lub świnie od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą będą mogli składać wnioski o dopłatę do składki na ubezpieczenie zwierząt. Nabór potrwa do 15 marca 2024 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina o dopłacie do składki na ubezpieczenie zwierząt. Wsparcie to realizowane jest w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jak czytamy w komunikacie resortu rolnictwa to już czwarty nabór w ramach tego działania. Do kiedy można składać wnioski? Komu przysługuje dopłata i w jakiej wysokości?

Dopłata - dla kogo

Pomoc będzie mogła zostać przyznana hodowcom drobiu, bydła i świń, którzy ubezpieczyli zwierzęta od ryzyka zachorowania na salmonellozę.

Ubiegający się o przyznanie wsparcia muszą spełnić m.in. następujące warunki:

posiadać prawo do dysponowania nieruchomością, na terenie której jest prowadzona działalność rolnicza;

dołączyć do wniosku o dofinansowanie umowę ubezpieczenia lub polisę, która powinna obejmować co najmniej: 1000 sztuk rzeźnych kurcząt, gęsi, indyków i drobiu nieśnego, 14 sztuk świń lub 4 sztuki bydła.

Jaka wysokość dofinansowania

Wsparcie przyznawane będzie w wysokości 70 proc. dopłaty do zapłaconej składki ubezpieczeniowej.

Starający się o wsparcie muszą spełnić następujące warunki:

Z umowy lub polisy musi wynikać, że wypłata odszkodowania nastąpi w przypadku wystąpienia szkód, które wyniosą ponad 20 proc. wartośc i zwierząt.

Okres objęty ubezpieczeniem nie może rozpoczynać się przed 1 kwietnia 2022 r.

Starający się o dofinansowanie nie może mieć przyznanych innych dopłat do ubezpieczenia.

Wniosek - jak złożyć, do kiedy

Nabór potrwa od 18 stycznia do 15 marca 2024 r. Wnioski w tym terminie przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dokumenty będzie można złożyć osobiście w placówce, nadać rejestrowaną przesyłką pocztową lub za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR (PUE).