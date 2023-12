Dopłaty dobrostanowe: rolnicy będą mogli złożyć korektę do 5 lutego 2024 r. Jest projekt rozporządzenia

Zgodnie z projektem nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 do 5 lutego rolnicy będą mogli złożyć korektę ws. dopłat dobrostanowych.

Do 5 lutego 2024 r. rolnicy będą mogli złożyć korektę ws. dopłat dobrostanowych. Tak wynika z opublikowanego na stronie Rządowego Centrum Legislacji projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Wsparcie skierowane do rolników

W wariancie dobrostan opasów w ramach ekoschematu dobrostan zwierząt, wsparcie skierowane jest do rolników realizujących podwyższone, wykraczające ponad obowiązujące normy i powszechnie stosowane praktyki, warunki chowu bydła przeznaczonego do produkcji mięsa.

Kto ubiega się o wsparcie

Jak napisano w uzasadnieniu do projektu, "w związku z sygnałami przekazanymi przez izby rolnicze, na podstawie analizy danych ARiMR stwierdzono, że w 2023 roku, pierwszym roku wdrażania w Polsce płatności dobrostanowych do bydła rzeźnego, wielu rolników ubiegających się o to wsparcie nie określiło kierunku użytkowania swoich zwierząt lub mogło popełnić błędy w tym zakresie".

Wyjaśniono, że o taką płatność ubiega się 32 tys. rolników.

W tej sytuacji istnieje ryzyko wykluczenia z płatności dobrostanowej rolników, którzy w wymaganym terminie nie zgłosili w systemie IRZ przeznaczenia tych zwierząt do opasu.

Zmiana rozporządzenia - cel

Według autorów projektu, rozwiązaniem tego problemu będzie zmiana rozporządzenia pozwalająca rolnikom na uzupełnienie lub korektę w systemie IRZ kierunku użytkowania bydła z uwzględnieniem przeznaczenia tych zwierząt do opasu w terminie do 5 lutego 2024 roku. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska