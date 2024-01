Prawo do bycia członkiem partii politycznej. Opinia rzecznika generalnego TSUE w sprawie Polski i Czech

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2024 roku są wezwane również kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach. Tak wynika z rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w tej sprawie.