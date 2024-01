32 Finał WOŚP. Chcesz odliczyć darowiznę? Sprawdź, czy wiesz, jakich zasad przestrzegać.

Zbliża się 32 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wiele osób weźmie w nim udział i przekaże większe lub mniejsze darowizny na cel, którym w 2024 r. są „płuca po pandemii”. Niektórzy przekażą też przedmioty czy usługi na charytatywne licytacje. Warto zawczasu rozważyć, czy takie działanie będzie mogło wiązać się z korzyściami na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych?

Odliczanie od dochodu darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego

Co do zasady podstawę obliczenia podatku stanowi dochód. Podatnicy mają jednak prawo przed opodatkowaniem go dokonać przewidzianych przez ustawodawcę odliczeń. Jednym z nich jest odliczenie darowizn przekazanych organizacjom pożytku publicznego na cele określone w art. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.). Biorąc pod uwagę fakt, że Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest organizacją pożytku publicznego, warto odpowiednio wcześnie rozważyć, czy przekazując na jej rzecz darowiznę, jest się jednocześnie zainteresowanym dokonaniem odliczenia jej od dochodu. Nie w każdym przypadku będzie to bowiem możliwe.

Pomagaj tak, by mieć dokumenty

Zbiórki WOŚP można wspierać na wiele sposobów, w tym m.in. przekazując wpłaty do tzw. papierowych skarbonek wolontariuszy, wpłacając środki na eSkarbonki, dokonując wpłat bezpośrednio na konto Fundacji, biorąc udział w licytacjach, czy też przekazując przedmioty/usługi na te licytacje. Na wybór formy wsparcia warto spojrzeć przez pryzmat wymogów, jakie ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.) stawia przed podatnikami, którzy chcą przekazaną darowiznę odliczyć od dochodu.

Odliczenia można bowiem dokonać w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu, a wysokość wydatków na ten cel ustala się na podstawie:

1) dowodu wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej;

2) dowodu, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny innej niż pieniężna.

Jak z tego wynika, jeśli przekazując pieniądze na rzecz WOŚP jesteśmy zainteresowani dokonaniem odliczenia od dochodu, należy przekazać je w formie, która umożliwi pozyskanie dowodu wpłaty na rachunek płatniczy. O ile więc będzie można dokonać odliczenia wpłaty na eSkarbonkę WOŚP, o tyle wpłata do tradycyjnej, papierowej skarbonki znajdującej się w rękach wolontariusza, nie da takiej możliwości. Kolejnym ważnym aspektem, na który należy zwrócić uwagę w kontekście możliwości dokonania odliczenia, jest udział w aukcjach charytatywnych. Co do zasady w tej sytuacji, z prawnego punktu widzenia, osoby licytujące przedmioty czy usługi na rzecz WOŚP dokonują zakupu, a nie darowizny. Nie mogą więc liczyć w tym zakresie na korzyść podatkową. Darczyńcami są w tym wypadku przekazujący te przedmioty i usługi na licytację i to oni ewentualnie będą mogli w tym wypadku, po spełnieniu warunków, skorzystać z odliczenia podatkowego.

Jednak bez względu na to, kto dokona odliczenia, będzie to możliwe dopiero w rozliczeniu podatkowym za 2024 r., a więc mniej więcej za rok.



