J. Grabiec, K. Gasiuk-Pihowicz A. Bodnar o Trybunale Konstytucyjnym [uchwała, ustawa, projekty]

Celem projektu uchwały ws. Trybunału Konstytucyjnego jest uporządkowanie sytuacji prawnej w Polsce. Dziś nie mamy TK, ten organ nie spełnia konstytucyjnych reguł - powiedział w poniedziałek szef Kancelarii Premiera Jan Grabiec.

Konferencja prasowa

Bodnar : w środę w Sejmie pierwsza debata w kontekście uchwały dotyczącej TK

Przedstawiamy założenia czterech aktów prawnych dotyczących kompleksowej reformy Trybunału Konstytucyjnego; w środę w Sejmie czeka nas pierwsza debata w kontekście uchwały dotyczącej TK - przekazał w poniedziałek minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

Bondar poinformował w poniedziałek na konferencji prasowej w Sejmie, że gotowe są założenia dotyczące kompleksowej reformy TK. Jak powiedział, jest to pakiet czterech aktów prawnych, a w ich skład wchodzą: projekt uchwały Sejmu RP dotyczący TK - o ile posłowie podpiszą projekt tej uchwały i złożą go do marszałka Sejmu; projekt ustawy o TK przygotowany przez organizacje pozarządowe oraz projekt przepisów wprowadzających ustawę o TK.

Kolejnym przygotowanym aktem prawnym - jak przekazał Bodnar - jest "ustawa, która ma na celu nowelizację konstytucji w kontekście funkcjonowania TK oraz wprowadzenia zasady bezpośredniego stosowania konstytucji przez sądy powszechne".

Według szefa MS, te rozwiązania, jeśli zostaną przyjęte przez Sejm, mają szansę doprowadzić do uzdrowienia sytuacji w TK. Bodnar zaznaczył, że pierwsza debata "czeka nas" w Sejmie w środę "w kontekście uchwały dotyczącej TK"

Gasiuk-Pihowicz o projekcie ustawy ws. TK: wybór sędziów większością kwalifikowaną 3/5

Projekt ustawy ws. TK zakłada, że na sędziego będą mogły kandydować osoby, które minimum 4 lata nie były członkami partii, parlamentarzystami; ich wybór ma się odbywać większością kwalifikowaną 3/5 na kadencje różnej długości: 3, 6 i 9 lat - powiedziała posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz (KO).

W poniedziałek zaprezentowane zostały na konferencji prasowej w Sejmie projekty ustaw i uchwały ws. TK, m.in. założenia projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Jak powiedziała szefowa komisji sprawiedliwości Kamila Gasiuk-Pihowicz (KO), celem jest zapewnienie obywateli, że TK stoi na straży praw i wolności obywatelskich zapisanych w Konstytucji RP oraz na straży konstytucyjności ustaw, a nie interesu jakiejkolwiek partii politycznej. "To odpolitycznienie na serio" - podkreśliła.

"Po pierwsze, na sędziego będą mogły kandydować tylko i wyłącznie osoby, które co najmniej 4 lata nie były członkami partii, posłami czy senatorami. Po drugie (...) propozycja większości kwalifikowanej 3/5 do wyboru sędziego. A także wybór schodkowy - pięciu sędziów będzie wybranych na 3 lata, pięciu na 6 lat, a pięciu na pełną 9-letnią kadencję" - wyjaśniła.

Zgodnie z konstytucją kadencja sędziów TK trwa 9 lat.

Przewodnicząca sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka podkreśliła, że zmiany te "przywracają Polsce pozycje kraju demokratycznego, praworządnego i wiarygodnego". Gasiuk-Pihowicz stwierdziła, że "nie było chyba w Sejmie projektu, który dotyczyłby kwestii ustrojowych, a który by powstał przy tak wielkiej partycypacji i eksperckiej, i obywatelskiej".

Posłanka proponowaną ustawę o TK nazwała "projektem obywatelsko-eksperckim, który jest popierany przez koalicję 15 października". Jej zdaniem jest to bardzo dobra odpowiedź na "wysoką temperaturę dyskusji debaty politycznej wokół Trybunału Konstytucyjnego".

"Każdy, kto stawia na pierwszym miejscu polską konstytucję, ten podpisze się pod tą ustawą, także prezydent RP. Na to liczymy. A teraz zabieramy się za zbiórkę podpisów" - oświadczyła Gasiuk-Pihowicz.

Jan Grabiec - plan naprawy TK

W poniedziałek minister sprawiedliwości Adam Bodnar prezentuje założenia planu naprawy Trybunału Konstytucyjnego. Jedną z jego części jest projekt uchwały Sejmu. Jak wynika z podanych przez TVN24 informacji, w projekcie uchwały ws. TK zawarto apel do wszystkich sędziów TK o rezygnację, a do organów władzy publicznej, by nie uznawały rozstrzygnięć Trybunału w obecnym składzie. Według projektu, trzech "sędziów dublerów": Mariusz Muszyński, Justyn Piskorski i Jarosław Wyrembak nie są sędziami TK. Ponadto w projekcie jest też zapowiedź zmian w konstytucji.

Szef Kancelarii Premiera zaznaczył podczas poniedziałkowej konferencji, że w projekcie uchwały nie chodzi tylko o sędziów-dublerów. "Oczywiście, gdyby były to osoby, którym zależy na ładzie konstytucyjnym w Polsce, na przestrzeganiu konstytucji, na właściwym funkcjonowaniu organów państwa - te osoby złożyłyby rezygnację, nawet bez apelu Sejmu" - stwierdził Grabiec.

Jaka przyszłość TK?

Jak zaznaczył, celem tej uchwały jest jasne wskazanie na zasady ładu prawnego w Polsce. Zdaniem Grabca dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której Trybunał Konstytucyjny jest uważany przez ekspertów, konstytucjonalistów, a także przez organy państwa, jak Sejm i Senat za organ, który nie spełnia konstytucyjnych reguł.

"Mówiąc najkrócej: nie mamy Trybunału Konstytucyjnego, choć jest ciało, które rezyduje, panie i panowie siedzą w budynku z tabliczką +Trybunał Konstytucyjny+, podejmują jakieś decyzje i podpisują się pod nimi, ale zgodnie z wymogami prawa, wymogami konstytucyjnymi to nie jest TK" - powiedział Grabiec.

Szef KPRM wyraził nadzieję, że projekt uchwały pozwoli wszystkim organom władzy publicznej w sposób jednolity odnieść się do tej sytuacji prawnej. "Nie może być tak, że funkcjonujemy w dwóch obiegach prawnych, że część instytucji uznaje orzeczenia pseudotrybunału, część nie uznaje, część ma wątpliwości" - mówił. "Uporządkowanie sytuacji prawnej w Polsce to najważniejsze zadanie tej uchwały" - dodał.