5 mld złotych na asystencję osobistą osób z niepełnosprawnościami. Usługa dostępna w każdym powiecie dla osób powyżej 18 lat.

5 mld zł rocznie będzie potrzebnych na asystencję osobistą osób z niepełnosprawnościami. Prezydencki projekt ustawy przewiduje dostępność usługi w każdym powiecie dla osób z niepełnosprawnościami powyżej 18 lat.

Prezydencki projekt ustawy wpłynął do Sejmu

W poniedziałek na stronach Sejmu został opublikowany projekt ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. Przewiduje on od 40 do 200 godzin asystencji osobistej miesięcznie.

Projekt został skierowany do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne oraz Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji.

Asystencja osobista osób z niepełnosprawnościami – jakie będą zmiany?

Według prezydenckiego projektu asystencja osobista jest usługą społeczną o charakterze spersonalizowanego wsparcia (udzielanego w relacji jeden na jeden) dopasowanego do użytkownika usługi, niezbędnego do prowadzenia możliwie pełnego, samodzielnego życia. Obejmuje ona różne formy wsparcia w czynnościach, których użytkownik usługi ze względu na ograniczenia funkcjonalne nie może wykonać samodzielnie, a które są niezbędne, by prowadził aktywne życie i pełnił różne role społeczne, rodzinne, a także – jeśli to możliwe – zawodowe.

Wsparcie może obejmować czynności samoobsługowe, utrzymanie higieny osobistej, prowadzenie gospodarstwa domowego, komunikowanie się z otoczeniem, poruszanie się i przemieszczanie oraz podejmowanie aktywności życiowej (społecznej i zawodowej).

Kto zapłaci za asystencję osobistą osób z niepełnosprawnościami?

W przygotowanym projekcie ustawy przyznawanie i realizowanie usługi asystencji osobistej jest zadaniem zleconym, finansowanym z budżetu państwa, bezpłatnym dla każdego użytkownika usługi – niezależnie od wysokości dochodów jego i jego rodziny. Powiat ma być organizatorem usługi asystencji osobistej, odpowiedzialnym za realizację tego zadania publicznego.

Roczny koszt asystencji osobistej szacowany jest na 5 mld zł.

Z danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań wynika, że w 2021 r. w Polsce było ogółem ponad 5,4 mln osób z niepełnosprawnościami. Wśród nich udział mężczyzn wynosił 45,1 proc., a kobiet 54,9 proc. Tym samym liczba osób z niepełnosprawnościami w Polsce stanowiła 14,3 proc. ludności kraju.