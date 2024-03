Dwie 90-latki nie dały się nabrać na oszustwo metodą "na wnuczka"

Oszuści czyhają na każdym kroku. Przekonały się o tym dwie 90-latki z Białegostoku, które o mało nie zostały okradzione metodą "na wnuczka". Na szczęście konsultacja z rodziną pozwoliła uniknąć starty oszczędności.

Babciu, miałem wypadek

Dwie seniorki w Białegostoku znalazły się na celowniku oszustów, którzy próbowali okraść je metodą "na wnuczka". Pierwsza z nich usłyszała w słuchawce "babciu, miałem wypadek". Z rozmowy wynikało, że dzwoni do niej wnuk, który potrącił kobietę w ciąży i potrzebuje 40 tys. zł na poręczenie majątkowe. Seniorka początkowo uwierzyła w tę historię, powiedziała oszustowi, ile ma pieniędzy w domu. Mówiła o kilkunastu tys. zł, więc rozmówca zaczął ją wypytywać o kosztowności, a gdy zaprzeczyła zapowiedział, że jeszcze zadzwoni. Wtedy 90-latka skontaktowała się ze swoją córką i dowiedziała się, że nie było żadnego wypadku, a dzwoniący był oszustem.

Dokładnie ten sam sposób oszustwa został wypróbowany na innej mieszkance Białegostoku, również 90-letniej. Oszust polecił jej zebrać wszystkie oszczędności; po pieniądze miał przyjść policjant. Starsza pani spakowała 6,5 tys zł i czekała na rzekomego policjanta. Postanowiła jednak skontaktować się z rodziną.

Policja nie ustaje w apelach

Tym razem oszustwa udało się uniknąć, obie kobiety zachowały się bardzo racjonalnie, pomimo, że w pierwszej kolejności były skłonne do przekazania pieniędzy. Policja wciąż apeluje, by seniorzy właśnie tak postępowali, a do ich bliskich, by mówili im o zagrożeniach i metodach działania oszustów podających się za policjantów, prokuratorów, czy kogoś z rodziny.

Ważne Policja apeluje Policjanci czy prokuratorzy nigdy nie żądają pieniędzy i nie informują telefonicznie o prowadzonych czynnościach! Jeżeli odebrałeś taki telefon bądź pewien, że dzwoni oszust. Kieruj się rozsądkiem przy podejmowaniu wszelkich decyzji finansowych. Bądź czujny w kontaktach z nieznajomymi i pod żadnym pozorem nie przekazuj im pieniędzy. Słysząc w słuchawce prośbę o finansową pomoc, rozłącz się i sam zadzwoń do tej osoby, aby zweryfikować tę informację.

