Wiadomość o blokadzie konta bankowego czy konieczności dopłaty do paczki? To może być oszustwo

CERT: rekordowa liczba zgłoszeń dotyczących cyberbezpieczeństwa

"W ubiegłym tygodniu (5-11.01.2024) zespół CERT Polska zanotował rekordową liczbę zgłoszeń. Analitycy, pracujący przez całą dobę i 365 dni w roku, przyjęli w tym okresie aż 44396 zgłoszeń, dotyczących zwłaszcza podejrzanych wiadomości SMS. Przełożyło się to na 2381 zarejestrowanych incydentów bezpieczeństwa" - poinformowała NASK w raporcie "Cyberbezpieczeństwo i przeciwdziałanie dezinformacji".

Większość incydentów dotyczyła podejrzanych wiadomości SMS. CERT radzi, by wiadomości SMS, które zostaną uznane za podejrzane, przesłać na numer 8080. Więcej informacji o tym, w jaki sposób bronić się przed oszustwami znajduje się na: cert.pl/baza-wiedzy/fałszywe-smsy.

CERT ostrzega klientów banków

Zespół CERT Polska obecnie ostrzega też przed kolejną formą oszustwa wymierzonego w klientów banków. Przestępcy rozsyłają wiadomości e-mail, naśladujące pod względem przekazu i wyglądu autentyczną korespondencję bankową.

"W treści wiadomości pojawia się informacja o nieudanym logowaniu lub/i blokadzie konta bankowego. Często do wiadomości e-mail dodany jest też załącznik w formacie PDF, wzorowany na korespondencji bankowej i zawierający link" - poinformowali analitycy. Link zawarty w wiadomości lub dołączonym do niej dokumencie prowadzi do fałszywej strony internetowej łudząco podobnej do strony bankowości elektronicznej. Podanie na niej loginu i hasła daje przestępcom dostęp do konta bankowego i może m.in. spowodować kradzież wszystkich przechowywanych na nim pieniędzy.

Oszustwa z wykorzystaniem wizerunków firm kurierskich

CERT Polska wydał też ostrzeżenie przed kolejnymi wariantami kampanii wykorzystującej wizerunki firm kurierskich. Przestępcy masowo rozsyłają do Polaków wiadomości SMS informujące o konieczności wykonania drobnej dopłaty do paczki, np. z powodu nieprecyzyjnego adresu lub opłat celnych. Linki zawarte w treści wiadomości prowadzą do stron, które mają na celu wyłudzenie danych karty płatniczej.

Jak nie dać się oszukać?

Specjaliści przypomnieli, że aby nie dać się oszukać, należy zawsze sprawdzać w przeglądarce adres strony, na którą przekierował link z otrzymanej wiadomości.(PAP)

lui/ apiech/