Udzielanie pierwszej pomocy będzie obowiązkiem dla 15 zawodów. Zmiany od 26 marca

Rozporządzenie wydane przez Ministerstwo Edukacji 28 lutego 2024 r. dotyczące specjalnej dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół w 2024 roku, opublikowano już w Dzienniku Ustaw. Kwoty dotacji na ucznia są następujące: 99 zł dla klas I-III, 185 zł dla klasy IV, 238 zł dla klas V i VI oraz 330 zł dla klas VII i VIII. Co do materiałów ćwiczeniowych, dotacja celowa wynosi do 55 zł na ucznia dla klas I-III i do 27,50 zł na ucznia dla klas IV-VIII. Jednostki samorządu terytorialnego mają czas do 6 maja na złożenie pierwszych wniosków.