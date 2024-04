RCB: Jak przygotować plecak ewakuacyjny, czyli bądź gotowy na zagrożenie!

Chyba każdy otrzymał już kiedyś na telefon komórkowy alert RCB, ostrzegający np. przed zagrożeniem pogodowym. Teraz podstawowe informacje na temat zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych, nuklearnych i zagrożenia eksplozją możemy znaleźć na stronie internetowej, którą uruchomiło Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Jedną z ciekawszych jest informacja o tym, jak przygotować plecak ewakuacyjny.

Informacje o zagrożeniach CBRNE w jednym miejscu

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uruchomiło stronę internetową na temat zagrożeń CBRNE (https://alert.rcb.gov.pl). Strona jest elementem projektu „Wzmacnianie bezpieczeństwa w zakresie CNRNE”, który Rządowe Centrum Bezpieczeństwa realizowało w ramach Funduszy Norweskich.

Podstawowym celem tego projektu jest podniesienie poziomu wiedzy społecznej na temat zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych, nuklearnych i eksplozji (CBRNE) oraz przygotowanie społeczeństwa do właściwego zachowania i stosowania procedur bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia takich zagrożeń.

Bądź gotowy na zagrożenia

Czasy mamy niespokojne, wojna toczy się za naszą wschodnią granicą, co powoduje zrozumiałe zaniepokojenie Polaków. Chyba każdy rozsądny człowiek zastanawiał się, co by zrobił w razie niespodziewanych zdarzeń, potencjalnie stanowiących zagrożenie.

Warto porozmawiać o potencjalnych zagrożeniach z osobami, z którymi się mieszka - w tym również z dziećmi. Dobrze byłoby przygotować plan działania na wypadek wystąpienia zagrożeń: w jaki sposób kontaktować się ze sobą i ustalić miejsce, w którym spotkacie się w przypadku wystąpienia danego zdarzenia. Trzeba być gotowym na każdą ewentualność - tak, żeby wcześniej każdy wiedział, co ma robić.

Plecak ewakuacyjny

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa radzi, żeby zadbać o wcześniejsze przygotowanie zestawu ewakuacyjnego. Powinny znaleźć się w nim:

radio na baterie z bateriami;

latarka z bateriami;

najpotrzebniejsze dokumenty;

zapalniczka lub zapałki;

maski oddechowe lub ochronne;

mapa z lokalnymi drogami, kompas, busola, GPS;

otwieracz do puszek;

posiłki na 2 dni;

nóż;

ołówek i notes;

komplet sztućców;

kurtka przeciwdeszczowa;

apteczka;

śpiwór;

worki na śmieci;

ubranie na zmianę;

mydło, żel do dezynfekcji;

kombinerki, łom, narzędzie wielofunkcyjne;

gotówka w niewielkich nominałach;

butelka filtrująca z nowym filtrem;

gumy, sznurki, opaska zaciskowa.

Każdy z domowników powinien mieć oddzielny, gotowy do zarzucenia na ramię plecak. W związku z tym, że nie nikt nie wie, kiedy będzie potrzebował dostępu do zestawu ewakuacyjnego, najrozsądniejszym rozwiązaniem jest wyposażenie się w oddzielne zestawy do domu, pracy i samochodu.

Co robić w razie zdarzenia

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca, żeby zastanowić się nad najlepszym schronieniem w miejscach, w których przebywa się najczęściej (praca, szkoła, dom). Warto przy tym pamiętać, że idealne miejsce na ukrycie się przed negatywnymi skutkami promieniowania powinno mieć grube ściany i nie posiadać okien.

W razie ostrzeżenia o nadchodzącym zdarzeniu (np. komunikat służb, ALERT RCB), trzeba natychmiast wejść do najbliższego budynku, ale nie zbliżać się do okien. Najlepiej przebywać w środku pomieszczenia – promieniowanie słabnie wraz z rosnącą odległością od jego źródła. Pomoże to zapewnić ochronę przed wybuchem i promieniowaniem. Jeśli w momencie zdarzenia (np. detonacji „brudnej bomby”) przebywa się na zewnątrz, to trzeba schować się przed wybuchem za czymkolwiek, co może zapewnić ochronę. Należy położyć się twarzą w dół, aby ochronić się przed gorącem i latającymi odłamkami. Trzeba też unikać chmur kurzu.

Ważne Jeśli w momencie zdarzenia (np. detonacji „brudnej bomby”) przebywasz na zewnątrz, to: schowaj się przed wybuchem za czymkolwiek, co może zapewnić ochronę;

połóż się twarzą w dół, aby ochronić się przed gorącem i latającymi odłamkami;

unikaj chmur kurzu.

Źródło: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa