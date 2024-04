Gminy mają dość tego procederu. Ruszyły kontrole. Odprowadzasz deszczówkę do kanalizacji? Zapłacisz 10.000 zł grzywny.

Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, deszczówka z prywatnych posesji nie powinna trafiać do sieci kanalizacyjnej. Tym, którzy łamią obowiązujące w tym zakresie przepisy, grozi kara grzywny w wysokości 10.000 zł.

Czy deszczówkę można odprowadzać do kanalizacji?

Choć mogłoby się wydawać, że kanalizacja to właściwe miejsce dla deszczówki, to rzeczywistość jest inna – zgodnie z obowiązującymi przepisami zabrania się nie tylko wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, ale także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej (art. 9 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków). W praktyce zakaz ten jest często łamany, a wielu właścicieli nieruchomości – świadomych wykroczenia lub nie – podłącza systemy rynnowe odprowadzające wody opadowe z ich posesji bezpośrednio do kanalizacji. Konsekwencją takiego postępowania jest nie tylko przeciążenie sieci kanalizacyjnej skutkujące często zalewaniem nieruchomości, ale także znaczny wzrost kosztów oczyszczania ścieków, który w ostatecznym rozrachunku obciąża wszystkich mieszkańców gminy.

Czy gmina może nałożyć karę za odprowadzanie deszczówki do sieci?

Gminy, które zauważyły na swoim terenie zwiększony napływ deszczówki, w pierwszej kolejności zaapelowały do swoich mieszkańców o zaprzestanie zabronionych działań i uświadomiły im, jakie mogą być konsekwencje nielegalnego odprowadzania przez nich wody opadowej. Nie wszędzie okazało się to być wystarczające, a kolejnym krokiem mają być intensywne, niezapowiedziane kontrole. Były one już przeprowadzone np. w Olsztynie, gdzie wykryto ok. 100 przypadków nielegalnego odprowadzania do sieci wód opadowych.

W jaki sposób gminy kontrolują działania mieszkańców związane z odprowadzaniem wody opadowej? Dość nietypowy. W czasie deszczu do systemu kanalizacyjnego wprowadzany jest kolorowy, nieszkodliwy dym. Następnie prowadzona jest obserwacja tego, czy unosi się on z nieodpowiednich miejsc, np. rynien czy spod dachów. Zidentyfikowani w ten sposób właścicieli posesji, którzy podstępują niezgodnie z prawem, otrzymują pismo z wezwaniem do usunięcia nielegalnego podłączenia w ciągu 30 dni, a w przypadku niezastosowania się to zaleceń, znajdują do nich zastosowanie sankcje przewidziane w art. 28 ust. 4 i 4a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, czyli kara grzywny do 10.000 zł.