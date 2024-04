Opieka mentora dla absolwentów niektórych kierunków medycznych będzie finansowana ze środków KPO?

Wsparcie w formie przydzielenia mentora absolwentom kierunków studiów pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne będzie finansowane ze środków KPO. Rząd zajmie się projektem uchwały. Rząd zajmie się projektem uchwały zmieniającym uchwałę o systemie zachęt do podejmowania studiów na wybranych kierunkach medycznych. Projekt zakłada, że wsparcie w formie przydzielenia mentora absolwentom kierunków studiów pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne będzie finansowane ze środków KPO.

System zachęt do studiów na wybranych kierunkach

W poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano informację o rządowym projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia polityki publicznej pod nazwą "System zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych oraz podjęcia zatrudnienia w zawodzie na lata 2022–2026".

Uchwała ta ma służyć realizacji zobowiązań wynikających z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Mentor dla absolwentów

Rządowa informacja podaje, że przyjęty przez Komisję Europejską w grudniu 2023 r. dokument "Council Implementing Decision amending the Implementing Decision of 17 June 2022 on the approval of the assessment of the recovery and resilience plan for Poland" wprowadza zmiany m.in. w odniesieniu do "Systemu zachęt" przez wskazanie, iż opieka mentora, oprócz studentów kierunku pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwa medyczne, zostanie przydzielona również absolwentom tych kierunków.

Co oznacza taka zmiana? Że wsparcie w formie przydzielenia mentora absolwentom kierunków studiów pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne będzie również finansowane ze środków KPO.

Finansowanie z KPO

Opracowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt uchwały polega więc na usunięciu z dokumentu informacji, że mentoring dla absolwentów kierunku pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne będzie finansowane ze środków budżetu państwa i wskazaniu, iż wszystkie działania przewidziane w "Systemie zachęt" będą finansowane ze środków KPO.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to drugi kwartał 2024 r. Za opracowanie projektu odpowiada podsekretarz stanu w MZ Marek Kos.

Autor: Iwona Żurek

iżu/ jann/

